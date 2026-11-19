Thanh Hóa công bố, trao quyết định tuyển dụng cho 793 nhà giáo

Sáng 19/11, tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cho 793 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và nhà giáo dự lễ công bố, trao quyết định.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố, trao quyết định tuyển dụng cho 793 nhà giáo trúng tuyển theo hình thức xét tuyển, gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Trong đó, có 114 giáo viên mầm non, 352 giáo viên tiểu học và 327 giáo viên trung học cơ sở.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quyết định tuyển dụng cho các nhà giáo.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề nghị các nhà giáo mới được tuyển dụng tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, làm chủ tri thức, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Đồng thời, nuôi dưỡng tình yêu nghề, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng tập thể nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi lễ.

Trong kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2026, Thanh Hóa đã có tổng cộng 1.525 nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận trong số hơn 8.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Đây là kỳ tuyển dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Việc bổ sung đội ngũ nhà giáo góp phần từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Tú