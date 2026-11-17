Giải bóng chuyền hơi xã Đồng Tiến chào mừng “Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026”

Hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết năm 2026, chiều 17/11, xã Đồng Tiến đã tổ chức khai mạc vòng chung kết Giải bóng chuyền hơi phối hợp nam - nữ.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tiến tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu có sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn, chia thành 4 cụm, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để lựa chọn 2 đội đứng đầu ở mỗi cụm giành vé vào tứ kết.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và nhiệt tình, các vận động viên đã thể hiện sự phối hợp ăn ý, kỹ thuật cùng sự quyết tâm thi đấu mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và Nhân dân các thôn giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Duy Tính