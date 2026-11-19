Thanh Hóa – HAGL: Quyết tâm phá dớp sau gần 3.000 ngày

14 lần chạm trán liên tiếp trên mọi đấu trường chưa thể giành chiến thắng, Thanh Hóa bước vào cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 8 V.League 2026/2027 với quyết tâm chấm dứt chuỗi đối đầu không như mong muốn. Trở về sân nhà sau trận hòa đầy nỗ lực tại Hàng Đẫy, đội bóng xứ Thanh có thêm cơ sở để hy vọng vượt qua đối thủ vốn gây nhiều khó khăn suốt những năm qua.

CLB Thanh Hóa sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà vào lúc 17 giờ 00 ngày 20/11.

Ngày 9/9/2018, Thanh Hóa đánh bại HAGL 3-0 ngay tại Pleiku. Tuy nhiên, kể từ chiến thắng ấy, đội bóng xứ Thanh chưa một lần tái hiện niềm vui trọn vẹn trước đối thủ phố Núi. Qua 14 cuộc đối đầu trên mọi đấu trường, Thanh Hóa hòa 8 trận, thua 6 trận.

Tính đến cuộc tái đấu chiều 20/11, khoảng thời gian chờ đợi một chiến thắng trước đội bóng phố núi đã kéo dài gần 3.000 ngày.

Lần gần nhất đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng trước HAGL là vào tháng 9/2018.

Trận hòa 1-1 trước Thể Công ở vòng 7 trên sân Hàng Đẫy là điểm tựa tinh thần đáng kể. Phải thi đấu thiếu người từ hiệp một sau thẻ đỏ của Nguyễn Bá Tiến, Thanh Hóa vẫn bền bỉ chống đỡ sức ép để mang về một điểm.

Trong thế bất lợi về quân số, nỗ lực bọc lót, hỗ trợ nhau và duy trì sự tập trung của các cầu thủ đã giúp đội bóng đứng vững.

Ở vòng đấu trước, Thanh Hóa đã có màn trình diễn đầy nỗ lực trên sân Hàng Đẫy gặp Thể Công Viettel. Ảnh: Minh Hoàng

Một điểm trên sân khách chưa tạo ra bước tiến lớn về thứ hạng, nhưng cách giành điểm cho thấy khả năng ứng phó với khó khăn của Thanh Hóa. Đây là yếu tố đội bóng cần tiếp tục phát huy khi trở về sân nhà, nơi yêu cầu đặt ra sẽ cao hơn: vừa giữ được sự chặt chẽ, vừa chủ động tìm đường đến chiến thắng.

Sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 9 điểm. Thành tích này cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo sự ổn định. Dưới triều đại tân HLV trưởng Kim Young Chul, một chiến thắng trước HAGL sẽ có giá trị cả về điểm số lẫn niềm tin, giúp những nỗ lực của tập thể được cụ thể hóa bằng kết quả.

Saliou Guindo tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của CLB Thanh Hóa.

Trên hàng công, Saliou Guindo tiếp tục là cái tên được kỳ vọng. Với 4 bàn thắng sau 7 vòng đấu, tiền đạo này đang giữ vai trò quan trọng trong khả năng tìm kiếm bàn thắng của Thanh Hóa. Tuy nhiên, để Guindo phát huy hiệu quả, đội chủ nhà cần tổ chức tốt hơn những pha phối hợp, có thêm sự hỗ trợ từ tuyến hai và tận dụng những khoảng trống khi hàng thủ đối phương bị kéo giãn.

Ở chiều ngược lại, HAGL đến Thanh Hóa với sự tự tin được cải thiện sau chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC. Dù đang đứng thứ 12 với 6 điểm, đội bóng phố Núi đã cho thấy họ có thể gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

HAGL và CLB Thanh Hóa chia điểm ở lần đối đầu gần nhất trên sân Thanh Hóa mùa giải 2025/2026.

Vì thế, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa đủ để bảo đảm một trận đấu thuận lợi cho chủ nhà.

Sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho Thanh Hóa. Từ tinh thần không buông xuôi tại Hàng Đẫy, người hâm mộ có quyền chờ đợi một tập thể tiếp tục thi đấu với sự gắn kết và nỗ lực đến những phút cuối cùng.

Hơn 8 năm chờ đợi là khoảng thời gian đủ dài. Cuộc tiếp đón HAGL chiều 20/11 tới sẽ là cơ hội để Thanh Hóa khép lại chuỗi đối đầu đáng quên.

Hoàng Sơn