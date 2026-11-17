Sẵn sàng cho Lễ phát động chạy vì sức khỏe cộng đồng

Chiều 17/11, Ban Tổ chức Lễ phát động chạy vì sức khỏe cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đã họp triển khai nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên.

Quang cảnh cuộc họp.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Ngọc Sơn cùng các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào sáng 13/12 tại sân vận động phường Ngọc Sơn.

Tại chương trình sẽ huy động khoảng 3.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và Nhân dân trên địa bàn tham dự lễ phát động và chạy đồng hành hưởng ứng chương trình.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện phường Ngọc Sơn đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tập trung rà soát tiến độ triển khai từng nhiệm vụ.

Đại diện các ngành, đơn vị, địa phương tham gia đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh: Đây là sự kiện lớn cấp tỉnh nên việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi trong cộng đồng. Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các phần việc được phân công, đảm bảo chương trình diễn ra thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân.

Anh Tuân