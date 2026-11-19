Đình Bắc dính chấn thương do quá tải; Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại Man Utd
Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 ở hạng 99 FIFA, nắm lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2030; U17 Việt Nam sẵn sàng làm nên lịch sử tại U17 World Cup 2026; Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại Carrington, bắt đầu hành trình vực dậy Man Utd... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/11).
Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 ở hạng 99 FIFA, nắm lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2030
Sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tối 17/11, đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,3 điểm và tụt một bậc xuống vị trí 99 thế giới với 1.228,34 điểm (bị Mozambique vượt mặt).
Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống vị trí 99 thế giới với 1.228,34 điểm.
Do lịch thi đấu quốc tế FIFA Days năm 2026 đã khép lại, đây cũng là thứ hạng chốt sổ năm nay của thầy trò HLV Kim Sang-sik, giúp đội tuyển giữ vững vị trí nhì Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 90).
Dù giảm nhẹ thứ hạng, vị trí 99 FIFA vẫn mang lại lợi thế lớn khi giúp tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Nhờ đó, chúng ta sẽ tránh được nhiều đối thủ khó chịu cùng nhóm như Thái Lan, Trung Quốc, Jordan, Oman hay Syria.
U17 Việt Nam sẵn sàng làm nên lịch sử tại U17 World Cup 2026
Hôm nay (19/11), vòng chung kết U17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội bóng chính thức khai mạc tại Qatar và kéo dài đến ngày 13/12.
Với tư cách là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm tại bảng G cùng các đối thủ mạnh là U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở World Cup. Ảnh: VFF
Sau hai chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc và UAE với nhiều kết quả khả quan, dàn tài năng trẻ như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương hay Lê Trọng Đại Nhân đã sẵn sàng tranh tài.
Với thể thức lấy thêm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đại diện đầu tiên của khu vực vượt qua vòng bảng giải đấu.
Đình Bắc dính chấn thương đầu gối do quá tải, nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa gặp đa chấn thương nhẹ ở vùng đầu gối, may mắn không tổn thương sụn hay đứt dây chằng, nhưng vẫn phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng để hồi phục. Sự cố này khiến chân sút sinh năm 2004 vắng mặt ở một số trận đấu quan trọng của CLB Công an Hà Nội tại V.League và Shopee Cup.
Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương.
Nguyên nhân chính xuất phát từ việc quá tải khi anh phải cày ải liên tục với cường độ cao cho đội tuyển Việt Nam (góp mặt trong cả 14 trận từ tháng 8/2026). Trước tình trạng này, HLV Alexandre Polking đã bày tỏ sự lo ngại khi học trò không có thời gian nghỉ ngơi dù đã được CLB chủ quản chủ động xoay tua giữ sức.
Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại Carrington, bắt đầu hành trình vực dậy Man Utd
Sáng 18/11, HLV Mauricio Pochettino đã tươi rói xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington, chính thức bắt tay vào công việc tiếp quản “ghế nóng” Man Utd thay thế Michael Carrick.
Pochettino đến trung tâm huấn luyện Carrington. Ảnh: MUFC
Sau khi khép lại nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ bằng chiến thắng đậm 8-0 trước Haiti, chiến lược gia 54 tuổi lập tức bay tới Manchester cùng đội ngũ cộng sự thân tín gồm Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez và con trai Sebastiano (chuyên gia khoa học thể thao).
Bày tỏ sự vinh dự và hào hứng trong ngày ra mắt, Pochettino sẽ đối mặt với bài toán khó khăn ngay lập tức khi phải tìm cách đưa “Quỷ đỏ” thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ Ngoại hạng Anh. Ông chỉ có vỏn vẹn vài ngày chuẩn bị trước trận ra mắt đầy cam go trên sân Anfield của đại kình địch Liverpool vào Chủ nhật (22/11).
HS
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