Đình Bắc dính chấn thương do quá tải; Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại Man Utd

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 ở hạng 99 FIFA, nắm lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2030; U17 Việt Nam sẵn sàng làm nên lịch sử tại U17 World Cup 2026; Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại Carrington, bắt đầu hành trình vực dậy Man Utd... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/11).

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 ở hạng 99 FIFA, nắm lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2030

Sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tối 17/11, đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,3 điểm và tụt một bậc xuống vị trí 99 thế giới với 1.228,34 điểm (bị Mozambique vượt mặt).

Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống vị trí 99 thế giới với 1.228,34 điểm.

Do lịch thi đấu quốc tế FIFA Days năm 2026 đã khép lại, đây cũng là thứ hạng chốt sổ năm nay của thầy trò HLV Kim Sang-sik, giúp đội tuyển giữ vững vị trí nhì Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 90).

Dù giảm nhẹ thứ hạng, vị trí 99 FIFA vẫn mang lại lợi thế lớn khi giúp tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Nhờ đó, chúng ta sẽ tránh được nhiều đối thủ khó chịu cùng nhóm như Thái Lan, Trung Quốc, Jordan, Oman hay Syria.