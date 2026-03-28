Thanh Hóa chấn chỉnh, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt sau kiểm tra dịp Tết và lễ hội xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo triển khai kết luận kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026; yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục tồn tại, bổ sung hệ thống cảnh báo, biển báo tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Cung chắn Km 173+450 Bắc Thanh Hóa. Ảnh: Khánh Huyền

Theo công văn, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 63/TB-CĐSVN ngày 23/3/2026 của Cục Đường sắt Việt Nam thông báo kết luận kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các xã, phường có đường sắt đi qua và Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nghiên cứu nội dung văn bản, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung xử lý một số nội dung cụ thể. Trong đó, đơn vị quản lý đường bộ phải sơn bổ sung vạch dừng xe, gờ giảm tốc bị bong, mờ, mất tác dụng tại đường ngang Km146+032 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; đồng thời thay biển báo W211 bằng biển báo W210 tại vị trí này theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, lực lượng công an và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh; kịp thời bổ sung các biển báo hiệu, thiết bị cảnh báo còn thiếu, bị hư hỏng hoặc bị che khuất tầm nhìn trong phạm vi đường bộ quản lý, nhằm bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Các địa phương có đường sắt đi qua thuộc diện triển khai chỉ đạo này gồm: phường Quang Trung, xã Hoạt Giang, xã Hà Trung, xã Đông Thành, xã Triệu Lộc, xã Hoằng Sơn, xã Hoằng Phú, xã Hoằng Giang, phường Nguyệt Viên, phường Hàm Rồng, phường Hạc Thành, phường Đông Quang, xã Trung Chính, xã Thắng Lợi, xã Nông Cống, xã Trường Văn, xã Tượng Lĩnh, xã Các Sơn, phường Hải Lĩnh, phường Tĩnh Gia, phường Đào Duy Từ, phường Trúc Lâm và xã Trường Lâm.

Việc khẩn trương rà soát, khắc phục các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và hệ thống cảnh báo tại các điểm giao cắt đường sắt được xem là giải pháp cần thiết để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao.

