Thanh Hóa ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

UBND tỉnh vừa bạn hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Hạc Thành trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định giữ các chức danh sau sắp xếp. Ảnh: Thu Vui

Vị trí và nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Theo Quy chế mới, thôn (thôn, xóm, làng, bản...) và tổ dân phố (tổ dân phố, khu phố, khối phố...) là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và phát huy các hình thức tự quản ở cơ sở. Mỗi thôn sẽ có Trưởng thôn và mỗi tổ dân phố sẽ có Tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách; hỗ trợ cho họ là các Phó trưởng thôn và Tổ phó tổ dân phố.

Đáng chú ý, Quy chế quy định nhiệm kỳ của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố là 05 năm. Đối với tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các đơn vị không thực hiện sắp xếp và đơn vị mới hình thành sau sắp xếp), nhiệm kỳ sẽ bắt đầu đồng loạt từ ngày 01/7/2026 đến ngày 01/9/2030. Nhiệm kỳ của Phó trưởng thôn và Tổ phó tổ dân phố sẽ đi liền theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Tiêu chuẩn nhân sự

Bên cạnh các tiêu chuẩn bắt buộc về công dân, độ tuổi (từ 21 tuổi trở lên), sức khỏe, phẩm chất đạo đức và uy tín trong cộng đồng, Quy chế mới đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực số của đội ngũ nhân sự cơ sở.

Cụ thể, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có năng lực lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê và báo cáo. Quy chế cũng khuyến khích việc lựa chọn những người có trình độ chuyên môn phù hợp nhằm hỗ trợ chính quyền cấp xã thúc đẩy chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số tại địa phương.

Siết chặt quy trình bầu, cho thôi chức danh và chế độ chính sách

Quy chế quy định rất chi tiết quy trình chuẩn bị, triệu tập, tổ chức bầu cử cũng như quy trình xem xét cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thông qua các cuộc họp cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ cộng đồng dân cư, UBND cấp xã sẽ xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử hoặc quyết định cho thôi chức danh.

Về chế độ chính sách, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng do HĐND tỉnh quyết định, đồng thời được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cùng các chính sách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng theo quy định của pháp luật. Phó trưởng thôn và Tổ phó tổ dân phố cũng được hưởng mức phụ cấp hằng tháng theo quy định riêng từ HĐND tỉnh.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây và là căn cứ pháp lý quan trọng để các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thanh Hóa kịp thời triển khai, kiện toàn tổ chức bộ máy tự quản ở cơ sở một cách tinh gọn, hiệu quả.

Xem Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)