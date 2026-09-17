Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố của phường Hạc Thành sáng 17/9. Ảnh: Hoàng Đông

Từ 7h ngày 13/9/2026 đến 5 giờ ngày 17/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 300 - 450 mm, một số nơi cao hơn như: Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459 mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490mm; Trạm Thủy văn Chuối 469mm... Dự báo trong ngày 17/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mực nước trên các sông Bưởi tại Kim Tân, sông Yên tại Chuối đã trên báo động 3; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh, sông Lèn tại trạm thuỷ văn Lèn trên báo động 2; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động 1.

Thời điểm lúc 5h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu.

Có 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ/1.669 khẩu đến nơi an toàn; người dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Nước sông Bưởi lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: Hoàng Đông

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 6h ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập, nghiêm trọng nhất là tại xã Kim Tân với 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng không gây thiệt hại về người, 1 nhà của người dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ đường vào nhiều khu dân cư với hàng nghìn hộ thuộc các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ...

Trên các tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519, đường tỉnh 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng sạt lở, hư hỏng, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, tình hình ngập trên các tuyến giao thông cũng đang diễn biến phức tạp. Theo thống kê đến sáng nay, có 22 vị trí trong đó có 4 vị trí quốc lộ, 18 vị trí đường tỉnh bị ngập gây tắc đường. Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xã có 201 vị trí/40 xã có tràn bị ngập, cơ bản có đường khác để đi,

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, diện tích ngập là 2.157ha, 160ha ao nuôi bị tràn.

Thông kê về thiệt hại do mưa lũ sẽ tiếp tục được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cập nhật.

NM