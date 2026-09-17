Xã Văn Phú tạm thời bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường kết nối vào xã Văn Phú bị sạt lở, ngập sâu. Đến sáng 17/9, xã Văn Phú tạm thời bị chia cắt.

Đường tỉnh 530B đi xã Văn Phú bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo thông tin từ xã Văn Phú, từ tối 15 đến sáng 17/9 trên địa bàn có mưa lớn, xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Đáng chú ý, tại khu vực bản Tân Lập, xã Đồng Lương, trên tuyến đường tỉnh 530B đi Văn Phú, đất đá từ đồi Na Niếng sạt xuống nền đường với khối lượng lớn, tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn; tràn làng Đáy bị ngập sâu. Đây là tuyến đường chính kết nối Văn Phú với các địa bàn bên ngoài.

Hướng còn lại từ xã Trung Hạ sang Văn Phú cũng đang bị ảnh hưởng. Một số vị trí trên tuyến đường xảy ra sạt lở, tại dốc Cánh Tiên đường 16 đất đá sạt lở khối lượng lớn không thể lưu thông.

Trên tuyến đường tỉnh 530B đi qua địa phận xã có 3 điểm tràn bị ngập sâu từ 80cm trở lên, 3 điểm sạt lở tại bản Chiềng Ngày, bản Lâm Phú, đường liên thôn nối bản Ngày đi bản Nà Đang có 3 điểm sạt lở phương tiện không thể lưu thông gây chia cắt cục bộ giữa các thôn bản.

Tình trạng chia cắt cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại khu vực gần trụ sở UBND xã Văn Phú, đường bị ngập nước khiến cán bộ không thể di chuyển qua để đến trụ sở. Đến sáng 17/9, nước tại một số khu vực nước đã rút, UBND xã đã huy động máy san gạt bùn đất, huy động nhân công dọn dẹp những điểm sạt lở có khối lượng ít để khẩn trương khôi phục giao thông.

Đập tràn gần UBND xã Văn Phú bị ngập sâu.

Sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân trên địa bàn xã Văn Phú.

Thống kê đến cuối ngày 16/9, xã Văn Phú ghi nhận 7 điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 530B, một điểm sạt lở trên đường giao thông liên thôn; 3 ngầm tràn trên tuyến đường tỉnh 530B ngập sâu 0,8-1m. Có 13 hộ dân bị đất, đá sạt vào nhà, 1 hộ có nguy cơ sạt lở móng nhà; 10 hộ với 35 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hương Quỳnh