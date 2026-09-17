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Cận cảnh dòng nước lũ kinh hoàng tại xã Yên Nhân

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/9, trên địa bàn xã Yên Nhân mực nước các sông, suối dâng cao, nhiều đường tràn bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết.

Cận cảnh dòng nước lũ kinh hoàng tại xã Yên Nhân

Sáng 17/9, trên địa bàn xã Yên Nhân mực nước các sông, suối dâng cao, nhiều đường tràn bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết.

Cận cảnh dòng nước lũ kinh hoàng tại xã Yên Nhân

Lũ đổ về tạo thành những dòng nước chảy xiết cuồn cuộn tại xã Yên Nhân.

Video cận cảnh dòng nước lũ dâng cao trên địa bàn xã Yên Nhân.

Trước dự báo mưa lũ còn phức tạp, UBND xã Yên Nhân khuyến cáo người dân không đi qua các đường tràn khi nước dâng cao, chảy xiết, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đình Giang

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