Cận cảnh dòng nước lũ kinh hoàng tại xã Yên Nhân
Sáng 17/9, trên địa bàn xã Yên Nhân mực nước các sông, suối dâng cao, nhiều đường tràn bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết.
Lũ đổ về tạo thành những dòng nước chảy xiết cuồn cuộn tại xã Yên Nhân.
Video cận cảnh dòng nước lũ dâng cao trên địa bàn xã Yên Nhân.
Trước dự báo mưa lũ còn phức tạp, UBND xã Yên Nhân khuyến cáo người dân không đi qua các đường tràn khi nước dâng cao, chảy xiết, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Đình Giang
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu