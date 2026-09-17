Cận cảnh dòng nước lũ kinh hoàng tại xã Yên Nhân

Thay đổi cách làm để người dân vùng biên tự vươn lên Đời sống - Xã hội 09:15 17/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Một con bò giống, vài trăm cây lát xoan hay một vườn bưởi có thể chưa tạo nên thay đổi lớn đối với một gia đình. Nhưng nếu người dân biết cách chăm sóc, phòng bệnh, tính toán sản xuất và tiếp tục nhân rộng, những nguồn hỗ trợ ban đầu có thể trở...