Phát lệnh Báo động III trên sông Lèn

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 23/CĐ-PTDS phát lệnh báo động III trên sông Lèn.

Nước sông Lèn dâng cao, khiến nhiều nhà dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: Hoàng Đông

Theo bản tin lũ trên sông Lèn của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 7 giờ ngày 17/9, mực nước trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn đạt 5,45m, cao hơn mức Báo động II 0,45m. Dự báo, mực nước có khả năng lên mức Báo động III (6m) vào khoảng 14-17 giờ ngày 17/9.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Hà Trung, Tống Sơn, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng và Nga Sơn tiếp tục triển khai tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Kểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê; chủ động phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông khi cần thiết.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; đồng thời thông tin, báo cáo kịp thời về cơ quan chức năng của tỉnh.

LP