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Hơn 1.500 hộ dân ở Nông Cống ngập trong nước, xã đang triển khai ứng phó

Lương Khánh
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(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn xã Nông Cống đã có hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 17/9.

Hơn 1.500 hộ dân ở Nông Cống ngập trong nước, xã đang triển khai ứng phó

Trên địa bàn xã Nông Cống đã có hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 17/9.

Hơn 1.500 hộ dân ở Nông Cống ngập trong nước, xã đang triển khai ứng phó

Người dân huy động thuyền để di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống đã triển khai các phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động lực lượng trực 24/24 giờ.

Xã đã rà soát các hộ nghèo, hộ neo đơn, người già, các hộ ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn để xây dựng phương án di dời khi cần thiết; tổ chức tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu như Cống Mã Cả, Cống Mã Lai và tuyến đê tả sông Yên.

Tính đến sáng 17/9, mưa lũ đã làm 1.524 hộ dân bị ngập; trong đó, 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập, 401 hộ phải di dời tại chỗ.

Hơn 1.500 hộ dân ở Nông Cống ngập trong nước, xã đang triển khai ứng phó

Về sản xuất nông nghiệp, có 115,5 ha lúa bị ngập; 2,5 ha hoa màu và 116 ha cây hàng năm bị ảnh hưởng.

Lương Khánh

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#Nông Cống #Mưa lớn kéo dài #Sản xuất nông nghiệp #Phương án #Mất an toàn #Mưa lũ #Di dời #Triển khai #Người già #Phòng thủ

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