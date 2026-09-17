Tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên; cảnh báo lũ trên sông Mã, sông Chu

Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa vừa phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên; tin lũ trên sông Lèn và cảnh báo lũ trên sông Mã, sông Chu.

Nước sông Bưởi lên cao, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: Hoàng Đông

Theo đó, mực nước lũ trung hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông đang lên, mực nước lúc 7h trên các sông phổ biến ở mức BĐ1 – BĐ2 và trên BĐ2, riêng trên sông Bưởi và sông Yên tại TV Chuối trên mức BĐ3.

Mực nước lúc 7h ngày 17/9 tại một số điểm như sau: Trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 18,80m dưới BĐ2 là 0,2m; tại Lý Nhân là 10,42m, dưới BĐ2 là 0,58m; TV Giàng là 5,35m, dưới BĐ2 là 0,15m.

Trên sông Chu tại Cửa Đạt là 29,83m, trên BĐ2 là 0,33m; tại Bái Thượng là 15,72m trên BĐ1 là 0,72m; tại Xuân Khánh là 8,07 dưới BĐ1 là 0,93m.

Trên sông Bưởi tại Thạch Quảng là 16.99m, trên BĐ3 là 0.99m; tại Kim Tân là 12,88m, trên BĐ3 là 0,88m.

Trên sông Âm tại Lang Chánh là 49,99m, xấp xỉ BĐ2.

Trên sông Yên tại Chuối là 4,15m, trên BĐ3 là 0,65m.

Trên sông Lèn tại Lèn là 5,45m, trên BĐ2 là 0,45m.

Cảnh báo, trong 24h tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên và có khả năng như sau: Trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng đạt 13,20m, trên BĐ3 là 1,20m vào chiều tối nay. Trên sông Lèn tại Lèn lên mức BĐ3. Trên sông Yên tại Chuối có khả năng đạt mức 4,40m vào trưa chiều nay. Trên sông Mã, sông Chu ở mức BĐ1 – BĐ2, riêng hạ lưu sông Mã tại Giàng lên mức BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh dưới BĐ1.

Nguy cơ ngập lụt do lũ ở các vùng trũng thấp ven sông.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và và các tuyến giao thông trũng thấp thuộc lưu vực sông Bưởi, sông Yên. Các hồ chứa, đập dâng trên lưu vực cần tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra tình trạng công trình, thực hiện vận hành điều tiết theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2 – 3.

NM