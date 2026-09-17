Nước sông Bưởi vượt báo động III, xã Kim Tân sơ tán hơn 1.000 hộ trong đêm

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao gây ngập lụt, ngay trong đêm 16, rạng sáng 17/9, xã Kim Tân đã tổ chức sơ tán hơn 1.000 hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Xã Kim Tân huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Xã Kim Tân đã tổ chức sơ tán 1.077 hộ gia đình với 4.424 nhân khẩu tại 9 thôn, trong đó: sơ tán tại chỗ 1.066 hộ với 4.401 nhân khẩu (tại nhà cao tầng kiên cố của hộ gia đình, nhà người thân ở khu vực an toàn); sơ tán tập trung 11 hộ với 23 nhân khẩu tại thôn 2 Thạch Định đến Trạm Y tế Thạch Định, Trường Tiểu học Kim Tân và Trường THCS Kim Tân (phân hiệu Thạch Định).

Ngoài ra, trên địa bàn hiện có 717 hộ với 3.123 khẩu tại 6 thôn hiện đang bị chia cắt do mưa lũ.

Xã Kim Tân đã chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ trong thời gian sơ tán, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét trong mưa lũ.

Hiện tại, địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ bị sạt lở đất để có phương án đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho Nhân dân.

Ngoài các khu dân cư bị ngập, trên địa bàn xã Kim Tân có gần 15km đường giao thông bị ngập, trong đó các tuyến đường tỉnh 523 và 516 bị ngập khoảng 5,5km gây chia cắt giao thông tại nhiều điểm. Xã Kim Tân đã căng dây, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng chốt trực không cho người và phương tiện qua lại các điểm ngập.

Đình Hà