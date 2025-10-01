Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa: 124 cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa bão

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/10, toàn tỉnh có 124 cơ sở giáo dục thuộc 22/166 xã, phường của tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa bão.

Ngày 1/10, toàn tỉnh có 124 cơ sở giáo dục thuộc 22/166 xã, phường của tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa bão.

Trường THPT Nông Cống 1 huy động cán bộ, giáo viên, phụ huynh dọn dẹp trường lớp sau mưa bão.

Tại Trường THPT Cẩm Thủy 2, trước ảnh hưởng của bão số 10, gây ngập lụt cục bộ, nước sông Mã dâng cao khiến nhiều đoạn đường vào trường bị ngập sâu, đi lại khó khăn, do đó, nhà trường đã thông báo tới toàn thể học sinh nghỉ học trong ngày 1/10 để bảo đảm an toàn.

Tương tự, tại Trường THPT Nông Cống 1, hơn 1.570 học sinh vẫn tiếp tục nhận được thông báo nghỉ học trong ngày 1/10 để đảm bảo an toàn. Cô giáo Trần Thị Khánh Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 1 cho biết: “Do mưa lớn, nước ngập sâu toàn bộ khu vực trường, lớp học nên nhà trường đã thông báo tới toàn thể học sinh tiếp tục nghỉ học trong ngày 1/10. Bên cạnh đó, nhà trường đang huy động cán bộ, giáo viên kêu gọi phụ huynh cùng giúp sức đến trường để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thống kê, báo cáo số lượng học sinh ở vùng lụt”.

Nước ngập sân trường THPT Nông Cống 1.

Ngoài ra, nhiều trường học trong tỉnh cũng bị thiệt hại về cơ sở vật chất như: Trường tiểu học Sơn Thủy (xã Sơn Thủy), Trường tiểu học Thành Trực (xã Kim Tân), Trường THCS Hoằng Quý (xã Hoằng Phú), Trường THCS Yên Mỹ (xã Công Chính)...

Toàn tỉnh có 187 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 1/10 toàn tỉnh đã có 187 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa bão, hiện chưa thể tính được thiệt hại.

Trước đó, ngày 30/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục khẩn trương huy động các nguồn lực, lực lượng để nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo (về cơ sở vật chất, trường, lớp, công tác vệ sinh, môi trường, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập...). Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy và học theo Kế hoạch năm học từ ngày 1/10/2025. Đối với các cơ sở giáo dục nếu chưa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên thi báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT để quyết định việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học.

  Thanh Hóa: 124 cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa bão
Từ khóa:

