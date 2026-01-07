Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2025

Chiều 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao tặng chứng nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho các em học sinh...

...và trao tặng chứng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cho các cá nhân.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng và trưởng thành của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam; đồng thời Tỉnh đoàn phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 trong hệ thống Hội Sinh viên.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho các tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị học sinh, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức rèn luyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thi đua bằng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả; tích cực triển khai các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và các hoạt động dành cho giáo viên, giảng viên trẻ trong toàn ngành.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 11 tập thể và 42 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 27 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”; 4 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Lê Phượng