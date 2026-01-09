Đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh

Công tác hướng nghiệp hiệu quả không chỉ giúp học sinh tiếp cận sớm thông tin ngành nghề, xu hướng việc làm và cơ hội học tập mà còn giúp học sinh tìm thấy “con đường” phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân.

Đoàn thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

Tại Trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, công tác hướng nghiệp được triển khai ngay từ khi học sinh bước vào lớp 10. Nhà trường chú trọng phân loại theo năng lực, sở trường của từng em để có định hướng phù hợp. Trong quá trình giảng dạy, các thầy cô luôn theo sát, nhận diện khả năng và niềm đam mê của mỗi học sinh, từ đó tư vấn giúp các em lựa chọn khối học, ngành nghề tương lai phù hợp.

Hằng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động hướng nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các trường đại học, cao đẳng giúp giải đáp kịp thời các thắc mắc của học sinh cuối cấp, đồng thời cập nhật xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội học tập để các em học sinh được tiếp cận với các thông tin mới, chính thống từ đó lựa chọn được hướng đi phù hợp nhất.

Có chức năng vừa tổ chức dạy học văn hóa kết hợp với đào tạo nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Vĩnh Lộc hiện có 360 học sinh, trong đó có 358 học vừa học văn hóa, vừa học nghề. Nhờ làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh, mỗi năm trung tâm có tới 70 - 80% học sinh sau tốt nghiệp có việc làm với mức thu nhập ổn định.

Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc, Trần Văn Hải chia sẻ: “Học ở Trung tâm GDNN-GDTX, học sinh được học song song cả chương trình văn hóa và trung cấp nghề. Ngay sau khi tốt nghiệp, học sinh vừa có bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp nghề, các em có thể đi làm luôn. Đây chính là điểm khác biệt, cũng chính là “điểm cộng” mà chúng tôi thường nhấn mạnh trong các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp của trung tâm. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như trang bị cho học sinh kỹ năng tay nghề đáp ứng nhu cầu công việc, trung tâm đã xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế và thị trường lao động, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp thực tiễn. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trung tâm cũng phối hợp với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập, thực tế để các em được tiếp cận trang thiết bị, được học nguyên tắc, kỷ luật làm việc, văn hóa doanh nghiệp... Đồng thời, kết nối học sinh với những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng”.

Để bảo đảm quyền được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn lộ trình học tập của học sinh, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Việc ban hành dự thảo thông tư tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất và cập nhật giúp các địa phương triển khai công tác hướng nghiệp, phân luồng gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực, bảo đảm quyền được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn lộ trình học tập của học sinh.

Dự thảo phân luồng học sinh được Bộ GD&ĐT xây dựng đặt ra các nguyên tắc, gồm: phù hợp với nguyện vọng, năng lực của học sinh và nhu cầu nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương.

Các nội dung hướng nghiệp sẽ bao gồm: cung cấp thông tin nghề nghiệp; hỗ trợ học sinh tự nhận thức; phát triển kỹ năng lựa chọn nghề; tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hướng nghiệp.

Việc thực hiện hướng nghiệp được tổ chức thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, tư vấn trực tiếp và trực tuyến, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Dự thảo thông tư đưa ra định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT dựa trên nhu cầu nhân lực của từng vùng, miền và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục. Học sinh được hỗ trợ thông qua tư vấn phân luồng, cung cấp thông tin các lựa chọn học tập – việc làm, kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phân luồng.

Đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh không chỉ giúp các em có lựa chọn đúng mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai. Việc Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thông tư quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục sẽ tạo cơ chế pháp lý, giúp học sinh được hướng nghiệp, khám phá năng lực, hiểu biết về nghề nghiệp từ sớm, từ đó hình thành nền tảng cho quá trình phát triển nghề nghiệp bền vững trong tương lai.

Bài và ảnh: Tống Hương