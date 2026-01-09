Trường Đại học Hồng Đức tuyên dương, khen thưởng 954 sinh viên

Sáng 9/1, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức tổ chức hội nghị tuyên dương sinh viên (SV) có thành tích xuất sắc, SV giỏi năm học 2024-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trường ĐH Hồng Đức đang thực hiện đào tạo 7 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 21 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 40 ngành trình độ đại học thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Kinh tế - Luật, Kỹ thuật - Công nghệ; Nông Lâm Ngư nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn và hành vi. Quy mô đào tạo của Trường hiện nay gần 13.000 người học.

Năm học 2024-2025, tuyển sinh hệ chính quy của nhà trường đạt 95,24% chỉ tiêu đề ra; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội; tỷ lệ SV có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 93,85%, trong đó tỷ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành đạt 89,33%.

Nhà trường có 935 SV xếp loại xuất sắc (đạt 7,13%); 8.303 SV xếp loại tốt (63,31%), 3.418 SV xếp loại khá (26,06%).

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trường có 1 đề tài đoạt giải nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức; nhiều SV ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức đã tuyên dương và chúc mừng thành tích mà các SV đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong rằng các em sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức trao thưởng các SV có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.

Tại buổi lễ, 954 SV của Trường ĐH Hồng Đức đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 113 SV xuất sắc.

