Thẩm phán liên bang Mỹ chặn phần lớn sắc lệnh bầu cử của ông Trump

Ngày 25/6 Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ngăn chặn việc thực thi các điều khoản quan trọng trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump liên quan đến quy định bầu cử liên bang, cho rằng những nội dung này vượt quá thẩm quyền của tổng thống và không phù hợp với Hiến pháp Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AFP

Theo phán quyết được ban hành, Thẩm phán Liên bang Indira Talwani tại Boston đã tuyên bố các Điều 2 và 3 của Sắc lệnh Hành pháp số 14399 là vi hiến, đồng thời ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các cơ quan liên bang trong việc triển khai những quy định này tại 23 bang và Đặc khu Columbia trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 3, là sắc lệnh thứ hai về bầu cử trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Văn bản này nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động bỏ phiếu qua thư bằng cách yêu cầu Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) chỉ chuyển phiếu bầu đến những cử tri có tên trong danh sách cử tri đã được liên bang phê duyệt.

Theo nội dung sắc lệnh, USPS sẽ phải xây dựng các quy định mới buộc các bang gửi danh sách cử tri đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang. Những người không có tên trong danh sách này sẽ không được nhận phiếu bầu qua đường bưu điện. Sắc lệnh cũng yêu cầu USPS hoàn tất quy định mới trước cuối tháng 7.

Tòa án Mỹ tuyên bố sắc lệnh của ông Trump không phù hợp với Hiến pháp Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài ra, văn bản còn chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ tổng hợp danh sách công dân Mỹ đã được xác minh từ cơ sở dữ liệu liên bang và cung cấp cho giới chức bầu cử các bang ít nhất 60 ngày trước mỗi cuộc bầu cử liên bang nhằm hỗ trợ xác minh tư cách cử tri.

Trong phán quyết, Thẩm phán Talwani nhận định các quy định trên đã can thiệp không phù hợp vào thẩm quyền theo Hiến pháp của các bang trong việc tổ chức bầu cử và xác định điều kiện của cử tri. Tòa án cũng khẳng định tổng thống Mỹ không được Hiến pháp trao quyền trực tiếp trong việc điều hành các cuộc bầu cử.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng sắc lệnh là biện pháp cần thiết nhằm tăng cường tính minh bạch, bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử và ngăn ngừa gian lận. Tuy nhiên, tòa án kết luận các điều khoản bị khiếu kiện vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực cũng như quy định của Hiến pháp về việc trao quyền quản lý bầu cử cho các bang.

Theo phán quyết, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026, 23 bang nguyên đơn và Đặc khu Columbia sẽ không phải áp dụng các quy định về bỏ phiếu qua thư và xác minh quốc tịch được nêu trong sắc lệnh hành pháp nói trên.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua