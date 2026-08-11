Thăm, động viên gia đình người hiến tặng mô, tạng

Chiều 11/8, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế cùng đại diện chính quyền phường Sầm Sơn đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình bà Trịnh Thị Cúc ở tổ dân phố Vinh Sơn, có con trai không may bị tai nạn giao thông và qua đời.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của gia đình khi quyết định hiến tặng mô, tạng của người thân, giúp đem lại cơ hội sống cho những người bệnh.

Các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ với mất mát to lớn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau; đồng thời trân trọng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của gia đình khi quyết định hiến tặng mô, tạng của con, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

Trước đó, ngày 1/8, cháu Cao Văn Thắng (sinh năm 2010), con trai bà Trịnh Thị Cúc, bị tai nạn giao thông và được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Sau khi các bác sĩ xác định bệnh nhân đã chết não, không còn khả năng cứu chữa, gia đình tự nguyện hiến tặng mô, bộ phận cơ thể của con, góp phần trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đoàn thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Thắng đặc biệt khó khăn. Bố mất do tai nạn giao thông gần 10 năm trước, mẹ là bà Trịnh Thị Cúc mắc bệnh hiểm nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, cháu Thắng phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hiến mô tạng, sáng 11/8, gia đình đã đưa cháu Thắng về quê lo hậu sự. Nghĩa cử của gia đình không chỉ thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Đình Giang