Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/11,Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong chuyến thăm đầu tiên sau hơn 7 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thái tử nỗ lực khôi phục hình ảnh quốc tế bị ảnh hưởng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

Ngày 18/11,Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong chuyến thăm đầu tiên sau hơn 7 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thái tử nỗ lực khôi phục hình ảnh quốc tế bị ảnh hưởng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman bắt tay trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump đón Thái tử Mohammed bin Salman bằng nghi thức dành cho nguyên thủ, gồm lễ đón trên bãi cỏ phía Nam, pháo chào và fly-over của máy bay quân sự Mỹ. Tại Phòng Bầu dục, Thái tử cam kết nâng mức đầu tư của Ả rập Xê út tại Mỹ từ 600 tỷ USD lên gần 1.000 tỷ USD, bao gồm đầu tư vào các nhà máy, công ty, thị trường tài chính, với mục tiêu tạo ra hàng triệu việc làm. Thái tử cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo và khai thác khoáng sản quan trọng.

Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định: “Mối quan hệ giữa Ả rập Xê út và Mỹ là mối quan hệ chiến lược không thể thay thế, bao gồm chính trị, kinh tế, an ninh, quân sự, kéo dài gần một thế kỷ. Các cơ hội hiện nay rất lớn và sẽ sâu rộng hơn trong những thập kỷ tới. Những thỏa thuận hôm nay và ngày mai với Tổng thống Trump mở ra một chương mới, mang lại giá trị cho cả hai nước.”

Về phần mình ông Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn Thái tử vì đã đồng ý đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ. Và vì là bạn của tôi nên ông ấy có thể đầu tư 1 nghìn tỷ USD". Tổng thống Trump cho biết thêm, các quỹ của Ảrập Xêút sẽ tạo ra việc làm và nguồn lực cho các công ty Mỹ và công ty đầu tư Phố Wall.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự vui mừng được đón Thái tử Ả rập Xê út, ca ngợi Riyadh là đồng minh tuyệt vời, đồng thời tuyên bố hai nước đã đạt được thoả thuận về quốc phòng. Theo thoả thuận, Mỹ đồng ý bán các máy bay tiêm kích tàng hình F-35 cho Ả rập Xê út. Đây là thoả thuận mua bán vũ khí lớn thứ 3 của Washington với Riyadh được ký kết trong thời gian ông Trump làm tổng thống. Các cuộc thảo luận giữa hai bên cũng tập trung vào nhiều vấn đề an ninh và kinh tế, bao gồm duy trì lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza, mối quan ngại chung về Iran, cuộc nội chiến tại Sudan, cùng các hợp tác về trí tuệ nhân tạo và năng lượng hạt nhân dân dụng.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

Từ khóa:

#Tổng thống mỹ donald trump #Máy bay quân sự Mỹ #Tổng thống trump #Đầu tư

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh