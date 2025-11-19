Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

Ngày 18/11,Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong chuyến thăm đầu tiên sau hơn 7 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thái tử nỗ lực khôi phục hình ảnh quốc tế bị ảnh hưởng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman bắt tay trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump đón Thái tử Mohammed bin Salman bằng nghi thức dành cho nguyên thủ, gồm lễ đón trên bãi cỏ phía Nam, pháo chào và fly-over của máy bay quân sự Mỹ. Tại Phòng Bầu dục, Thái tử cam kết nâng mức đầu tư của Ả rập Xê út tại Mỹ từ 600 tỷ USD lên gần 1.000 tỷ USD, bao gồm đầu tư vào các nhà máy, công ty, thị trường tài chính, với mục tiêu tạo ra hàng triệu việc làm. Thái tử cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo và khai thác khoáng sản quan trọng.

Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định: “Mối quan hệ giữa Ả rập Xê út và Mỹ là mối quan hệ chiến lược không thể thay thế, bao gồm chính trị, kinh tế, an ninh, quân sự, kéo dài gần một thế kỷ. Các cơ hội hiện nay rất lớn và sẽ sâu rộng hơn trong những thập kỷ tới. Những thỏa thuận hôm nay và ngày mai với Tổng thống Trump mở ra một chương mới, mang lại giá trị cho cả hai nước.”

Về phần mình ông Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn Thái tử vì đã đồng ý đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ. Và vì là bạn của tôi nên ông ấy có thể đầu tư 1 nghìn tỷ USD". Tổng thống Trump cho biết thêm, các quỹ của Ảrập Xêút sẽ tạo ra việc làm và nguồn lực cho các công ty Mỹ và công ty đầu tư Phố Wall.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự vui mừng được đón Thái tử Ả rập Xê út, ca ngợi Riyadh là đồng minh tuyệt vời, đồng thời tuyên bố hai nước đã đạt được thoả thuận về quốc phòng. Theo thoả thuận, Mỹ đồng ý bán các máy bay tiêm kích tàng hình F-35 cho Ả rập Xê út. Đây là thoả thuận mua bán vũ khí lớn thứ 3 của Washington với Riyadh được ký kết trong thời gian ông Trump làm tổng thống. Các cuộc thảo luận giữa hai bên cũng tập trung vào nhiều vấn đề an ninh và kinh tế, bao gồm duy trì lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza, mối quan ngại chung về Iran, cuộc nội chiến tại Sudan, cùng các hợp tác về trí tuệ nhân tạo và năng lượng hạt nhân dân dụng.

