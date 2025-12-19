Tăng tốc triển khai các dự án nguồn điện

Với 19 dự án nguồn điện đang vận hành, tổng công suất 2.488,36MW, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm năng lượng của khu vực miền Bắc. Việc tiếp tục được phê duyệt thêm 64 dự án theo quy hoạch đang mở ra cơ hội lớn để tỉnh chủ động nguồn năng lượng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp và cung ứng điện liên miền.

Vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại khu cư xá Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I có công suất 128MW, nằm trong Khu Công nghiệp số 15, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) sắp được triển khai. Cùng với việc công khai quy hoạch, lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định, UBND phường Trúc Lâm đang khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, kiểm kê đất đai, tài sản, vật kiến trúc để chuẩn bị bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng (GPMB) trong năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, Mai Cao Cường, trên địa bàn phường hiện có 4 dự án nguồn điện đã được quy hoạch, gồm: Dự án Nhà máy điện gió Thanh Phú; Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồ Yên Mỹ 1 và Yên Mỹ 2; Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I. Địa phương đã phối hợp với Viện Quy hoạch, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tổ chức công khai theo đúng Luật Quy hoạch hiện hành tại trụ sở UBND phường, trên cổng thông tin điện tử, các nền tảng số như website, zalo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để người dân cùng giám sát, đồng hành trong quá trình triển khai. Cùng với đó, phường đang huy động các bộ phận chuyên môn tăng tốc công tác kiểm kê, “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho giải phóng mặt bằng, hạn chế phát sinh vướng mắc khi dự án triển khai.

Thông tin từ Sở Công Thương, tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), Thanh Hóa có 31 dự án nguồn điện được phê duyệt, với tổng công suất 6.101MW. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 có 27 dự án, tổng công suất 2.919MW; sau năm 2030 có 4 dự án, tổng công suất 3.182MW. Cơ cấu nguồn điện khá đa dạng, gồm: 3 nhà máy nhiệt điện khí LNG (4.500MW); 3 nhà máy điện sinh khối (120MW); 5 nhà máy điện mặt trời (385MW); 6 nhà máy điện gió (545MW); 11 nhà máy thủy điện (501MW) và 3 nhà máy điện rác (50MW). Bên cạnh đó, theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), Thanh Hóa có 33 dự án nguồn điện, với tổng công suất 536,3MW. Hiện nay, có 6 dự án nguồn điện đang triển khai đầu tư, với tổng công suất 1.774MW, gồm: Thủy điện Sông Âm (14MW), Thủy điện Tén Tằn (12MW), Nhà máy điện rác Thanh Hóa (18MW), Thủy điện Hồi Xuân (102MW), Điện mặt trời Thanh Hóa I (128MW) và Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh (1.500MW). Ngoài ra, có 2 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư là LNG Nghi Sơn (1.500MW) và Nhà máy điện rác Thọ Xuân (12MW).

Đáng chú ý nhất là hai dự án nhiệt điện LNG, nằm trong danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được phê duyệt đầu tư tháng 3/2024, tổng vốn khoảng 58.000 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD), công suất thiết kế 1.500MW, diện tích khoảng 68,2ha, dự kiến vận hành thương mại trước năm 2030. Đây được xem là một trong 3 “siêu dự án” lớn của Thanh Hóa tại KKTNS. Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh có tổng mức đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng, công suất dự kiến 1.500MW. Sau nhiều năm gặp khó khăn, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công năm 2027 và vận hành thương mại vào năm 2030. Khi hoàn thành, các dự án LNG sẽ tạo bước đột phá về năng lực cung ứng điện, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghiệp - dịch vụ và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Theo Ban Quản lý KKTNS và các khu công nghiệp, đối với Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, tỉnh đang đề xuất triển khai cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt hoặc chỉ định thầu để bảo đảm tiến độ. Đáng chú ý, phương án phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn theo hướng tích hợp hạ tầng đang được đánh giá cao. Việc dùng chung kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng với Dự án LNG Quỳnh Lập (Nghệ An) có thể giúp giảm chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Chủ đầu tư đề xuất triển khai dự án là Tập đoàn SK Innovation cho biết, với phương án này, dự án LNG Nghi Sơn có thể vận hành thương mại đúng mốc năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung đáng kể nguồn điện cho hệ thống quốc gia.

Song song với các dự án nguồn điện quy mô lớn, nhiều cơ sở công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư hệ thống phát điện tự dùng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tiêu biểu như hệ thống nhiệt điện tự dùng 349,4MW tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; các hệ thống phát điện tận dụng nhiệt dư 55,2MW tại các nhà máy xi măng: Long Sơn, Công Thanh, Đại Dương; hệ thống điện sinh khối từ bã mía 10MW của Nhà máy đường Việt Đài. Đặc biệt, sau khi Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới được ban hành, nhiều dự án điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu cũng được các doanh nghiệp triển khai, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia, đồng thời “xanh hóa” sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Năm 2025, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 14,55 tỷ kWh, bằng 94% kế hoạch. Các giải pháp đồng bộ về phát triển nguồn điện sẽ góp phần đáp ứng phụ tải cho Thanh Hóa từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm cung ứng điện cho khu vực liên vùng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.

Bài và ảnh: Tùng Lâm