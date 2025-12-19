VNPT Thanh Hóa thuộc Top dẫn đầu các địa bàn tăng trưởng tốt nhất năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong tiến trình phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), khi Tập đoàn hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025. Đóng góp vào gam màu tươi sáng đó, VNPT Thanh Hóa vinh dự là một trong 4 đơn vị thuộc Top dẫn đầu có tăng trưởng tốt nhất Tập đoàn năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc VNPT Thanh Hóa (thứ 3 từ trái qua phải) đại diện đơn vị nhận vinh danh “Các địa bàn có tăng trưởng tốt nhất năm 2025” từ lãnh đạo Tập đoàn VNPT.

Kết thúc năm 2025, VNPT tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và hiệu quả với nhiều chỉ số đáng ghi nhận. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng, Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 6.078 tỷ đồng. Khép lại giai đoạn 2021–2025, dự kiến tổng doanh thu thực hiện đạt 287.885 tỷ đồng, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch giai đoạn được giao; lợi nhuận trước thuế đạt 31.477 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch giai đoạn được giao; nộp ngân sách nhà nước đạt 27.218 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% so với kế hoạch giai đoạn được giao.

Lan tỏa thương hiệu và định hướng của tập đoàn, VNPT Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. VNPT Thanh Hoá luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tâp trung triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. “Lấy khách hàng làm trung tâm” VNPT Thanh Hóa đã không ngừng nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Với mức tăng trưởng cao, trên 7,3%, tại chương trình tôn vinh “Các địa bàn có tăng trưởng tốt nhất năm 2025”, VNPT Thanh Hóa là 1 trong 4 đơn vị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ghi nhận và vinh danh địa bàn có tăng trưởng tốt nhất năm 2025. Những kết quả nổi bật của VNPT Thanh Hóa trong năm 2025 đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của toàn Tập đoàn.

Việc được Tập đoàn vinh danh “Các địa bàn có tăng trưởng tốt nhất năm 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động VNPT Thanh Hoá, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để VNPT Thanh Hóa tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Lương