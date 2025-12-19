Vốn tín dụng chính sách góp phần giải quyết việc làm

Từ nguồn vốn chương trình về giải quyết việc làm, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ngọc Lặc (NHCSXH Ngọc Lặc) đã tạo điều kiện cho hàng trăm hộ gia đình, thanh niên, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay vốn với lãi suất ưu đãi để khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kiểm tra nguồn vốn vay giải quyết việc làm tại xã Ngọc Lặc.

Quyết tâm khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại địa phương, anh Trần Văn Hiếu, xã Minh Sơn đã tìm hiểu, đầu tư mô hình chăn nuôi bò sinh sản và trồng dứa. Quá trình làm, anh được vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH Ngọc Lặc. Cùng với nguồn vốn của gia đình, nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, gia đình anh đã có hơn 10 con bò, 1 ha dứa cho thu nhập ổn định.

Không riêng anh Hiếu, hàng trăm hộ dân tại các xã thuộc huyện Ngọc Lặc trước đây cũng đã và đang tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình. Bà Lê Thị Canh, xã Minh Sơn, cho biết: “Năm 2025, tôi được vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn, trồng dứa. Vụ dứa đầu tiên này dự kiến còn 6 tháng nữa thu hoạch, đàn lợn vài chục con cũng chuẩn bị xuất chuồng. Ở quê có đất, có sức lao động nhưng trước đây thiếu vốn nên khó phát triển. Nhờ có chương trình vay vốn giải quyết việc làm, tôi mới dám đầu tư lâu dài, phát triển kinh tế bền vững, sớm ổn định cuộc sống".

Xác định chương trình cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình quan trọng, NHCSXH Ngọc Lặc đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, thực hiện rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Các điểm giao dịch của NHCSXH tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Các chương trình tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giúp bà con có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tài chính, dịch vụ tín dụng ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế... Tính đến đầu tháng 12/2025, tổng dư nợ chương trình tín dụng của ngân hàng đạt khoảng 674 tỷ đồng, với gần 14.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt gần 68 tỷ đồng với 814 khách hàng đang vay vốn. Các dự án cho vay chủ yếu phục vụ nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, nghề mộc, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Giám đốc NHCSXH Ngọc Lặc Hồ Minh Hoàn, cho biết: "Chương trình cho vay giải quyết việc làm không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vốn mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững. Với đặc thù hoạt động tại các xã miền núi, kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, nguồn vốn chính sách đã giúp mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống cho bà con. Đối với nhu cầu lớn của bà con là cho vay giải quyết việc làm, chúng tôi sẽ tập trung rà soát nhu cầu, đấu mối cùng chính quyền địa phương chuyển tải tốt nguồn vốn đến người dân có nhu cầu vay vốn”.

Theo quy định, mức cho vay chương trình giải quyết việc làm cho người lao động là 100 triệu đồng; đối với cho vay dự án của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh là 2 tỷ đồng. Với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo, việc đẩy mạnh triển khai chương trình sẽ là điều kiện thuận lợi giúp người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Hiệu quả từ chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại NHCSXH Ngọc Lặc là minh chứng rõ nét cho thấy chính sách tín dụng ưu đãi đã và đang đi vào cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, NHCSXH Ngọc Lặc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn, kịp thời giải ngân nguồn vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM tại các địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương - Hà Linh