Hội thảo “Xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”

Chiều 19/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số Cục, Viện Trung ương, sở, ban, ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các xã, phường, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 3,81%; cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản có những chuyển biến tích cực.

Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 1,56 triệu tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 5 năm 2021-2025 tăng thêm 34.303 ha. Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha canh tác năm 2025 ước đạt 127 triệu đồng. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 ước đạt 54%.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao như: vùng lúa thâm canh (150.000 ha); mía thâm canh (12.000 ha); vùng cây ăn quả tập trung (14.000 ha); ổn định 56.000 ha rừng gỗ lớn, phát triển 45.000 ha luồng thâm canh và nhiều vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương với tổng kinh phí trên 5.000 tỷ đồng.

Cùng với hệ thống chính sách của Trung ương, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và môi trường. Nổi bật ở các lĩnh vực như: Tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ gạo cho hộ gia đình tham gia bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (cũ); hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu; hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá; hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư cho các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất... Tổng kinh phí đã thực hiện các chính sách giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là hơn 1.480 tỷ đồng.

TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội tham luận tại hội thảo.

Đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Trong bối cảnh mới, nông nghiệp Thanh Hóa đang đứng trước cả thời cơ và thách thức, đòi hỏi tỉnh phải có hệ thống chính sách mới, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời bám sát yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển hiện đại.

Đại diện Viện Nghiên cứu Rau quả tham luận tại hội thảo.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 25 báo cáo tham luận đến từ các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ thêm nhiều nội dung trọng tâm về thực tiễn xây dựng, thực thi chính sách, sự cần thiết của việc xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường theo hướng tiếp cận tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu, trong đó nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, môi trường được bảo vệ, cải thiện rõ rệt, hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Đây là định hướng, cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2030 thiết thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp và môi trường đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Từ đó khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp tỉnh nhà, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Việt Hương