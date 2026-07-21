TH True Milk được vinh danh Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ trao chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2026 của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) vừa diễn ra tại Hà Nội, TH true MILK được vinh danh top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026 ngành thực phẩm - đồ uống.

Biểu trưng “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026” ngành thực phẩm - đồ uống dành cho TH true MILK.

Chương trình tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam của Hội Sở hữu trí tuệ được triển khai thường niên từ năm 2006. Trải qua gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động uy tín trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu tại Việt Nam, ghi nhận nhiều thương hiệu tiêu biểu có đóng góp tích cực cho nền kinh tế; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và phát triển các tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị. Trong đó, nhãn hiệu được công nhận nổi tiếng phải thỏa mãn các tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ như: tính độc đáo; tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ, ảnh hưởng thị trường cao; sản phẩm xuất khẩu chủ lực hay được ưa chuộng tại thị trường của các nền kinh tế phát triển; sản xuất thân thiện và bảo vệ môi trường...

Các sản phẩm thương hiệu TH true MILK ra đời đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng nhờ chất lượng sản phẩm luôn tuân theo những giá trị cốt lõi mà Tập đoàn đã xác định như: Vì sức khỏe cộng đồng, hoàn toàn từ thiên nhiên, tươi - ngon - bổ dưỡng, thân thiện với môi trường,... Sau hơn 15 năm phát triển, đến nay TH đã đạt gần 52% thị phần trong phân khúc sữa tươi với hơn 200 sản phẩm dành cho mọi lứa tuổi, trong đó nhiều dòng sản phẩm được vinh danh thương hiệu quốc gia nhiều kỳ liên tiếp. Tập đoàn tiên phong ra mắt các sản phẩm mới mang tính sáng tạo, độc đáo, khẳng định vị thế vững chắc là một “chuyên gia dinh dưỡng” trong ngành.

Dây chuyền sữa TH true MILK.

Ngoài sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi sạch, TH phát triển danh mục đa dạng các sản phẩm: sữa hạt, sữa yến mạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, trà thảo dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược, các sản phẩm thực phẩm sạch tiện lợi. Các sản phẩm mang thương hiệu TH đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín (như được vinh danh Thương hiệu Quốc gia từ năm 2016 - 2024; Giải thưởng Gulfood Dubai, World Food Moscow, Stevie Award...) và hiện có mặt tại 12 quốc gia. Tập đoàn đang tiếp tục mở rộng đầu tư mạnh mẽ tại Liên bang Nga, Australia và các thị trường khác.

Bên cạnh những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, TH đã trở thành một điển hình trong thực hiện mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (NET ZERO) vào năm 2050.

Tập đoàn TH triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD từ tháng 10/2009, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch - từ sản xuất, chế biến đến đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới không hoàn toàn thuận lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa, TH đã ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) cùng hệ thống quản trị hiện đại để tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất, tạo ra nguồn sữa tươi sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín của Tập đoàn TH tại Nghệ An.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, chia sẻ: “Một trong những thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của TH là tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa và đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững - đó chính là hạnh phúc đích thực”.

Những đóng góp nổi bật của TH đối với nền nông nghiệp công nghệ cao, ngành thực phẩm và sự phát triển kinh tế - xã hội đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2025, TH vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động. Cùng năm, bà Thái Hương được Tổng thống Liên bang Nga trao tặng Huân chương Hữu nghị nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

NH