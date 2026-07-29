Laptop ASUS dưới 15 triệu nên chọn cấu hình nào để dùng lâu hơn?

Với ngân sách dưới 15 triệu đồng, người mua laptop ASUS nên ưu tiên cấu hình cân bằng giữa CPU, RAM, SSD và màn hình. Chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp máy đáp ứng tốt hơn cho học tập, văn phòng và làm việc tại nhà trong vài năm tới.

Đừng chỉ nhìn CPU, hãy nhìn “tuổi thọ cấu hình”

Ở phân khúc dưới 15 triệu, người dùng thường dễ bị thu hút bởi tên chip hoặc mức giá thấp. Tuy nhiên, một chiếc laptop dùng lâu không chỉ phụ thuộc vào CPU, mà còn nằm ở RAM, SSD, màn hình, khả năng nâng cấp và cách máy đáp ứng các phần mềm phổ biến theo thời gian.

Với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người cần máy học online, soạn thảo, họp video, làm slide và xử lý bảng tính, Laptop ASUS trong tầm giá này vẫn có nhiều lựa chọn thực tế. Điều quan trọng là không nên chọn mẫu chỉ rẻ ở thời điểm mua nhưng nhanh chạm giới hạn sau một thời gian sử dụng.

Cấu hình nên ưu tiên: RAM 16GB và SSD 512GB

Nếu phải chọn một tiêu chí quan trọng để tránh máy nhanh xuống cấp, RAM là yếu tố nên được ưu tiên cao. Hiện nay, thói quen mở nhiều tab trình duyệt, dùng phần mềm họp trực tuyến, chỉnh ảnh nhẹ hoặc làm việc cùng lúc trên nhiều ứng dụng khiến RAM 8GB dễ chạm ngưỡng sau một thời gian sử dụng.

Vì vậy, cấu hình 16GB RAM sẽ an tâm hơn rõ rệt. Trường hợp chưa có sẵn 16GB, người dùng nên ưu tiên mẫu có khả năng nâng cấp để kéo dài vòng đời thiết bị. Cùng với đó, SSD 512GB là mức hợp lý hơn 256GB, vì vừa đảm bảo tốc độ mở máy, vừa đủ chỗ cho tài liệu, phần mềm và dữ liệu học tập lâu dài.

CPU nên chọn đời đủ mới, không cần chạy theo thông số quá cao

Trong tầm giá dưới 15 triệu, người dùng không nhất thiết phải săn cấu hình quá mạnh, nhưng nên chọn CPU đủ mới để tối ưu điện năng và giữ hiệu suất ổn định lâu hơn. Với nhu cầu phổ thông, các dòng Intel Core i5 hoặc tương đương ở thế hệ gần đây thường là điểm rơi hợp lý hơn so với việc cố chọn chip mạnh trên giấy nhưng đi kèm RAM thấp hoặc bộ nhớ ít.

Điều quan trọng là máy phải xử lý mượt các tác vụ thực tế hằng ngày thay vì chỉ đẹp ở bảng thông số. Đây cũng là khác biệt giữa nhóm máy phục vụ học tập - văn phòng với các dòng chuyên game như MSI, nơi ưu tiên hiệu năng đồ họa và hệ thống tản nhiệt nhiều hơn.

Dòng ASUS nào phù hợp trong phân khúc này?

Ở tầm giá dễ tiếp cận, Vivobook là dòng đáng chú ý vì cân bằng giữa thiết kế, màn hình và cấu hình cho nhu cầu phổ thông. Những mẫu 15 inch như Vivobook 15 thường hợp với người cần không gian hiển thị rộng để học online, làm Excel hoặc soạn thảo mỗi ngày.

ASUS Vivobook 15 là nhóm máy phù hợp với người dùng cần cấu hình cân bằng cho học tập và làm việc văn phòng.

Nếu ưu tiên tính cơ động hơn, các mẫu gọn nhẹ của ASUS cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng người dùng vẫn nên kiểm tra kỹ dung lượng RAM và SSD trước khi quyết định. Trong tầm giá dưới 15 triệu, khác biệt nhỏ ở bộ nhớ nhiều khi ảnh hưởng tới trải nghiệm lâu dài nhiều hơn kiểu dáng.

Màn hình, bàn phím và cổng kết nối cũng quyết định việc dùng lâu có thoải mái hay không

Một chiếc laptop bền nhu cầu không chỉ mạnh vừa đủ mà còn phải dễ dùng mỗi ngày. Màn hình Full HD vẫn là mức nên có để đảm bảo độ sắc nét khi đọc tài liệu và học trực tuyến. Bàn phím đủ thoáng, touchpad dễ thao tác và có các cổng kết nối quen thuộc cũng giúp máy phục vụ tốt hơn trong môi trường học tập, văn phòng.

Thiết kế mở máy của ASUS Vivobook S14 cho thấy nhóm laptop này hướng tới trải nghiệm sử dụng đơn giản, dễ làm quen hằng ngày.

Nói cách khác, cấu hình tốt nhưng trải nghiệm nhập liệu hoặc kết nối bất tiện thì máy vẫn nhanh tạo cảm giác “lỗi thời” trong quá trình sử dụng thực tế.

Chọn thế nào để không phải nâng cấp sớm?

Nếu ngân sách dưới 15 triệu, công thức an toàn là ưu tiên CPU đủ mới, RAM 16GB hoặc có thể nâng cấp, SSD 512GB và màn hình Full HD. Với nhu cầu học tập, văn phòng, học online, làm nội dung cơ bản hoặc làm việc tại nhà, đây là mức cấu hình có khả năng theo kịp trong vài năm tới tốt hơn hẳn những mẫu chỉ hấp dẫn ở giá bán ban đầu.

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Nhìn chung, với laptop ASUS dưới 15 triệu, lựa chọn thông minh không nằm ở cấu hình “cao nhất có thể”, mà ở cấu hình cân bằng để dùng mượt hôm nay và vẫn đủ ổn sau vài năm.