iPhone Air có mấy phiên bản GB? Tại CellphoneS giá bao nhiêu

iPhone Air hiện được bán tại CellphoneS với nhiều phiên bản dung lượng khác nhau, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng. Giá bán của từng phiên bản sẽ có sự chênh lệch tùy theo bộ nhớ, màu sắc và chương trình ưu đãi. Người dùng nên tham khảo bảng giá cập nhật tại CellphoneS để chọn được mẫu phù hợp với ngân sách.

Bảng giá iPhone Air tại CellphoneS hiện nay

Giá iPhone Air tại CellphoneS có sự khác biệt tùy theo phiên bản dung lượng, màu sắc và chương trình ưu đãi ở từng thời điểm. Để dễ so sánh, người mua có thể xem nhanh giá từng phiên bản trong bảng thông tin bên dưới.

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi iPhone Air 256GB 31.990.000đ 22.890.000đ iPhone Air 512GB 38.490.000đ 28.990.000đ iPhone Air 1TB 44.990.000đ 34.990.000đ

Thông số kỹ thuật nổi bật của iPhone Air

iPhone Air sở hữu màn hình Super Retina XDR 6.5 inch, độ phân giải 2736 x 1260 pixels, mật độ điểm ảnh 460 ppi và tần số quét 120Hz. Màn hình hỗ trợ Dynamic Island, Always-On Display, HDR, True Tone, dải màu rộng P3, độ sáng ngoài trời 3000 nit, kháng chói giúp hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện.

Điểm nhấn cấu hình của iPhone Air

Về hiệu năng, máy được trang bị chip A19 Pro, CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, đi kèm GPU 5 lõi với Neural Accelerator. Ngoài ra, Air còn có camera sau 48MP, camera trước 18MP, quay video 4K Dolby Vision 60fps, hỗ trợ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, sạc MagSafe 20W và chuẩn IP68.

Gợi ý chọn phiên bản iPhone Air theo nhu cầu lưu trữ

Việc chọn điện thoại iPhone phiên bản 256GB, 512GB hay 1TB nên dựa trên thói quen lưu trữ, tần suất chụp ảnh, quay video và ngân sách cá nhân. Tham khảo các gợi ý dưới đây sẽ giúp người dùng dễ chọn đúng dung lượng hơn trước khi mua.

iPhone Air 256GB: Phù hợp nhu cầu cơ bản

iPhone Air 256GB phù hợp với người dùng cần một chiếc điện thoại mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh và dung lượng đủ dùng cho các tác vụ quen thuộc. Với bộ nhớ 256GB, máy có thể lưu trữ ảnh, video, tài liệu và ứng dụng ở mức khá thoải mái nếu không thường xuyên quay video dài hoặc lưu quá nhiều dữ liệu nặng.

Đây cũng là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất trong 3 tùy chọn dung lượng của iPhone Air. Nếu ưu tiên trải nghiệm thiết kế mỏng 5.6 mm, màn hình 120Hz và chip A19 Pro nhưng vẫn muốn tối ưu ngân sách, bản 256GB là lựa chọn hợp lý.

iPhone Air 512GB: Lựa chọn cân bằng hơn

iPhone Air 512GB là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và không gian lưu trữ. Phiên bản này là lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng thường lưu trữ hình ảnh, quay video, cài nhiều app và cần không gian bộ nhớ rộng.

Lựa chọn dung lượng vừa đủ cho nhiều người dùng

Với khả năng quay video 4K Dolby Vision 60fps, ghi hình kép và camera trước 18MP Center Stage, iPhone Air dễ tạo ra nhiều tệp hình ảnh, video dung lượng cao. Vì vậy, bản 512GB sẽ phù hợp với nhóm người dùng muốn khai thác tốt khả năng camera và hiệu năng của Apple iPhone mà chưa cần nâng lên mức 1TB.

iPhone Air 1TB: Dành cho nhu cầu lưu trữ lớn

iPhone Air 1TB hướng đến người dùng có nhu cầu lưu trữ rất cao, đặc biệt là người thường xuyên quay video 4K, chỉnh sửa hình ảnh hoặc lưu nhiều dữ liệu trên máy. Dung lượng 1TB giúp thiết bị có nhiều không gian hơn cho video chất lượng cao, thư viện ảnh lớn, tệp công việc và các ứng dụng nặng.

Đây là phiên bản có giá cao nhất nhưng phù hợp với người muốn sử dụng lâu dài và hạn chế phụ thuộc vào việc dọn bộ nhớ thường xuyên. Nếu xem iPhone Air như một thiết bị làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí chính, bản 1TB sẽ mang lại sự thoải mái hơn trong quá trình sử dụng.

Có nên mua iPhone Air tại CellphoneS không?

Nên mua iPhone Air tại CellphoneS nếu người dùng muốn chọn sản phẩm tại hệ thống bán lẻ uy tín. CellphoneS hỗ trợ nhiều hình thức mua hàng linh hoạt như trả góp 3 không, đi kèm chính sách bảo hành minh bạch. Ngoài ra, thành viên hệ thống còn được hưởng thêm quyền lợi riêng từ Smember hoặc S-Students.