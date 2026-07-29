Vì sao đồng hồ 34-38mm đang được người dùng quan tâm trở lại?

Sau một giai đoạn chuộng mặt lớn, nhiều người dùng đang quay lại với đồng hồ 34-38mm vì cảm giác đeo gọn gàng, dễ phối đồ và hợp xu hướng tối giản. Sự trở lại này không chỉ đến từ yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh nhu cầu chọn đồng hồ vừa tay, linh hoạt hơn trong đời sống hằng ngày.

Kích thước vừa tay đang được ưu tiên hơn

Nhiều năm trước, mặt đồng hồ lớn thường gắn với cảm giác nổi bật và mạnh mẽ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, xu hướng chọn đồng hồ đã thay đổi rõ rệt: người dùng quan tâm nhiều hơn đến độ ôm tay, sự cân đối và cảm giác đeo lâu không vướng.

Với nhóm 34-38mm, chiếc đồng hồ thường tạo cảm giác gọn trên cổ tay, không lấn át tổng thể trang phục và phù hợp hơn với nhịp sống di chuyển liên tục. Đây là mức kích thước dễ tiếp cận với người có cổ tay nhỏ đến trung bình, đồng thời cũng hợp với những ai muốn quay lại phong cách thanh lịch thay vì quá hầm hố như một số mẫu đồng hồ G-SHOCK thiên về thể thao.

Không chỉ là xu hướng hoài cổ

Sự quan tâm trở lại với đồng hồ 34-38mm có liên hệ rõ với làn sóng thiết kế cổ điển đang được nhiều thương hiệu khai thác. Các mẫu mặt nhỏ hoặc vừa phải thường gợi cảm giác tinh gọn, cân đối và bền dáng theo thời gian, thay vì chạy theo ấn tượng thị giác mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quan trọng hơn, đây không phải xu hướng dành riêng cho người thích phong cách vintage. Trong thực tế, kích thước 34-38mm đang phù hợp với nhu cầu đeo hằng ngày: đi làm, gặp khách hàng, đi cà phê hay dùng như một phụ kiện thời trang nhẹ nhàng.

Casio MTP-B315L-3AVDF cho thấy kiểu đồng hồ mặt vừa vẫn dễ tạo điểm nhấn thanh lịch khi dùng hằng ngày.

Dễ phối đồ, ít kén người đeo

Một trong những lý do lớn khiến nhóm kích thước này được chú ý trở lại là tính linh hoạt. Đồng hồ quá lớn đôi khi chỉ hợp với vài phong cách nhất định, còn mặt 34-38mm lại dễ đi cùng sơ mi, vest, áo thun hoặc trang phục tối giản.

Với người dùng nam, đồng hồ cỡ vừa giúp tổng thể trông gọn và lịch sự hơn, nhất là trong môi trường công sở. Với người dùng nữ hoặc người thích phong cách unisex, đây cũng là dải kích thước cân bằng giữa sự hiện diện trên cổ tay và độ tinh tế cần có.

Một số mẫu đeo thực tế còn cho thấy đồng hồ cỡ vừa tạo cảm giác “đủ nhìn” mà không gây nặng nề. Đó là lý do đồng hồ kích thước 34-38mm đang được xem là lựa chọn an toàn hơn cho người mua lần đầu hoặc người muốn có một mẫu đeo lâu dài.

Kiểu đeo trên tay của Citizen NH8350-08A cho thấy đồng hồ cỡ gọn dễ hòa vào trang phục công sở hằng ngày.

Nhóm người dùng mới đang thay đổi cách chọn đồng hồ

Người mua hiện nay không chỉ nhìn vào mặt số bắt mắt mà còn cân nhắc trải nghiệm sử dụng thật. Khi đeo liên tục trong ngày, một chiếc đồng hồ nhẹ mắt, không cấn tay áo và không quá dày trên cổ tay thường được đánh giá cao hơn.

Đáng chú ý, xu hướng này cũng mở rộng lựa chọn giữa các phong cách. Người thích thanh lịch có thể tìm đến các mẫu dây da, mặt tròn đơn giản. Người trẻ thích cá tính vẫn có thể chọn thiết kế thể thao nhưng ở kích thước tiết chế hơn, thay vì luôn phải lên mặt thật lớn.

Ngay cả với các dòng thiên về năng động, nhiều người cũng ưu tiên cảm giác đeo cân đối hơn trước. Chẳng hạn, nhóm đồng hồ G-SHOCK vẫn hấp dẫn nhờ cá tính riêng, nhưng người dùng hiện đại thường chú ý thêm chuyện mẫu đó có phù hợp cổ tay và dùng lâu có thoải mái hay không.

CASIO BABY-G BGA-250-7A2DR thể hiện rõ xu hướng ưu tiên cảm giác đeo gọn và tính thời trang trên cổ tay.

34-38mm hợp với ai?

Dải kích thước này đặc biệt phù hợp với người có cổ tay nhỏ đến vừa, người thích phong cách tinh giản, nhân viên văn phòng, sinh viên hoặc người cần một mẫu dễ dùng trong nhiều hoàn cảnh. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho người từng thấy đồng hồ mặt lớn đẹp khi ngắm, nhưng lại không thật sự thoải mái khi đeo lâu.

Tất nhiên, đồng hồ đẹp không chỉ nằm ở con số đường kính. Thiết kế viền, càng nối dây, độ dày mặt và bản dây đều ảnh hưởng đến cảm giác lên tay. Tuy vậy, 34-38mm đang trở thành khoảng kích thước được nhiều người chú ý vì tạo ra điểm cân bằng tốt giữa thẩm mỹ và tính tiện dụng.

Xu hướng nhỏ hơn, nhưng thực dụng hơn

Sự trở lại của đồng hồ 34-38mm cho thấy người dùng đang chọn phụ kiện theo hướng thực dụng và cá nhân hơn. Họ không chỉ muốn một mẫu bắt mắt, mà còn cần một chiếc đồng hồ dễ sống cùng mỗi ngày, ít lỗi mốt và phù hợp nhiều tình huống.

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Nhìn rộng hơn, việc 34-38mm được quan tâm trở lại không phải một trào lưu ngắn hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy gu chọn đồng hồ đang dịch chuyển về sự vừa vặn, tinh tế và bền dùng hơn theo thời gian.