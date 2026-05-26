Nên mua đồng hồ Samsung nào năm 2026? Tư vấn chọn Galaxy Watch phù hợp mọi nhu cầu

Đồng hồ Samsung năm 2026 mang đến nhiều lựa chọn trải dài từ cơ bản đến cao cấp, phù hợp với hầu hết nhu cầu sử dụng. Dòng Samsung Galaxy Watch được tối ưu cả về thiết kế, hiệu năng lẫn tính năng sức khỏe. Việc chọn Samsung Watch nên dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ so sánh thông số.

Các dòng Galaxy Watch đáng mua 2026

Các dòng đồng hồ Samsung năm 2026 được phân chia rõ ràng theo từng phân khúc nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Mỗi model đều có sự khác biệt về thiết kế, hiệu năng và pin, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thực tế.

Samsung Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 8 là lựa chọn cân bằng với thiết kế gọn nhẹ chỉ 30g, màn hình 1.3 inch Super AMOLED độ phân giải 438 x 438 cho hiển thị sắc nét. Máy dùng CPU 5 nhân (1.6GHz + 1.5GHz), RAM 2GB và bộ nhớ 32GB, đảm bảo trải nghiệm mượt khi dùng app và đa nhiệm.

Samsung Galaxy Watch 8: Mượt mà trong từng thao tác

Dung lượng pin 325mAh cho thời gian sử dụng lên đến khoảng 40 giờ (tắt AOD), đủ đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Đây là mẫu Samsung Watch phù hợp với đa số người dùng cần một chiếc đồng hồ thông minh ổn định, đầy đủ tính năng mà không quá nặng hay cồng kềnh.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Samsung Galaxy Watch 8 Classic hướng đến phân khúc cao cấp với thiết kế lớn 46mm, trọng lượng 63.5g mang lại cảm giác chắc chắn và sang trọng hơn. Máy vẫn giữ màn hình 1.3 inch nhưng được nâng cấp bộ nhớ lên 64GB, phù hợp lưu trữ nhạc, ứng dụng và dữ liệu nhiều hơn.

Pin 445mAh cho thời gian dùng khoảng 40 giờ (AOD Off) và 30 giờ khi bật AOD, vượt trội so với bản thường. Ngoài các cảm biến quen thuộc, model này còn có thêm cảm biến Hall, giúp hoàn thiện trải nghiệm trên một chiếc đồng hồ Samsung cao cấp.

Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE là lựa chọn tiết kiệm với thiết kế nhỏ gọn 26.6g, màn hình 1.2 inch độ phân giải 396 x 396, vẫn đảm bảo hiển thị rõ ràng. Máy sử dụng CPU 2 nhân 1.18GHz, RAM 1.5GB và bộ nhớ 16GB, đủ đáp ứng các tác vụ cơ bản.

Trải nghiệm Samsung Galaxy Watch FE ổn định

Pin 247mAh cho thời gian sử dụng khoảng 40 giờ ở điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu đeo hằng ngày. Đây là mẫu Samsung Galaxy Watch phù hợp với người mới dùng hoặc cần một chiếc Samsung Watch giá tốt nhưng vẫn có đầy đủ tính năng sức khỏe.

Nên chọn Galaxy Watch theo nhu cầu

Mỗi dòng Samsung Watch được tối ưu cho một mục đích khác nhau, từ theo dõi sức khỏe đến phục vụ tiện ích hằng ngày. Dưới đây là hai nhóm nhu cầu phổ biến để dễ dàng chọn đồng hồ Samsung phù hợp.

Theo dõi sức khỏe, thể thao

Cả ba mẫu đều được trang bị cảm biến như đo nhịp tim quang học, ECG, BIA và theo dõi giấc ngủ, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, Galaxy Watch 8 và Watch 8 Classic cho trải nghiệm mượt hơn nhờ CPU 5 nhân và hệ thống cảm biến đầy đủ hơn.

Giám sát nhịp tim và vận động chính xác

Nếu cần thiết bị ổn định để tập luyện thường xuyên, Galaxy Watch 8 là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, Watch 8 Classic phù hợp với người muốn pin lâu hơn và khả năng lưu trữ dữ liệu lớn hơn trên đồng hồ Samsung.

Dùng hằng ngày, tiện ích thông minh

Đối với nhu cầu sử dụng hằng ngày như nhận thông báo, nghe gọi, thanh toán NFC, cả ba mẫu Samsung Galaxy Watch đều đáp ứng tốt. Watch FE đủ dùng cho các tác vụ cơ bản, trong khi Watch 8 mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi dùng nhiều ứng dụng.

Watch 8 Classic phù hợp với người cần thiết bị đa năng, vừa là Samsung Watch thông minh vừa đóng vai trò phụ kiện thời trang. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu ưu tiên trải nghiệm cao cấp trên một chiếc đồng hồ Samsung.

Mua đồng hồ Samsung ở đâu uy tín, nhiều ưu đãi?

Khi mua đồng hồ Samsung, người dùng nên ưu tiên các hệ thống lớn như CellphoneS để yên tâm về nguồn gốc. Tại đây, người mua có thể nhận các chính sách hỗ trợ như bảo hành minh bạch, trả góp 3 không. Ngoài ra, khách hàng Smember hoặc S-Student còn có thêm quyền lợi ưu đãi riêng khi mua sắm.