Tập huấn triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Sáng 29/4, Bộ Tư pháp (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương nhằm hướng dẫn, thống nhất nội dung, phương pháp triển khai trên phạm vi cả nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung ương tại Hà Nội tới 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu cấp xã trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban thuộc HĐND tỉnh; các thành viên tổ giúp việc, tổ thư ký; cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ngành, tổ chức có liên quan và UBND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm cần lưu ý khi triển khai nhiệm vụ tổng rà soát; đồng thời được hướng dẫn cụ thể về quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện, từ khâu thống kê, phân loại văn bản đến rà soát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương...

Các nội dung tập huấn do đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trực tiếp trình bày đã cung cấp cho địa phương những công cụ, phương pháp tiếp cận khoa học, thống nhất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng rà soát, bảo đảm việc đánh giá văn bản được thực hiện khách quan, toàn diện, có căn cứ thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, công tác rà soát đã được triển khai nhưng tiến độ còn chậm, hiệu quả chưa cao. Do đó, đợt tổng rà soát lần này cần được thực hiện với cách tiếp cận mới, toàn diện và thực chất hơn, bảo đảm đánh giá đúng, trúng các bất cập của hệ thống pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu về phương pháp thực hiện, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải tập trung rà soát theo các tiêu chí cụ thể nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn. Quá trình triển khai cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm tiến độ, chất lượng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kết quả rà soát phải thực chất, có khả năng áp dụng ngay trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đặc biệt, việc tổng rà soát không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bất cập, mà quan trọng hơn là phải đề xuất được phương án xử lý khả thi, hiệu quả...

Hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa Kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 10/4/2026, qua đó tạo nền tảng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tô Hà