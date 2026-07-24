Tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tập huấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, cùng với việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là cơ sở nhà, đất dôi dư và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tỉnh đã ban hành đầy đủ các quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công; phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường; đồng thời ban hành chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên để thực hiện xử lý, sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đại diện các đơn vị dự hội nghị tập huấn.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng cơ sở nhà, đất cần xử lý còn lớn; nhiều trụ sở đã xuống cấp, không còn phù hợp với công năng sử dụng; một số cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài sản công, nhất là ở cấp xã, vẫn còn những hạn chế, lúng túng trong việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức và hoàn thiện hồ sơ mua sắm, thanh lý tài sản công.

Xuất phát từ thực tiễn trên, hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác quản lý tài sản công nắm vững các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các địa phương, đơn vị trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn với các chuyên gia của Bộ Tài chính.

Để hội nghị đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề, nhất là những quy định mới về quản lý, xử lý tài sản công dôi dư; chủ động nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Sau hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý, chuẩn hóa hồ sơ, tham mưu phương án xử lý đúng quy định của pháp luật; đồng thời đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 4.528/5.004 cơ sở nhà, đất, đạt 90,5%; còn 476 cơ sở đang tiếp tục được rà soát, xử lý theo kế hoạch.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh phổ biến và triển khai các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đại biểu dự tập huấn cũng được các giảng viên đến từ Bộ Tài chính phổ biến và triển khai các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và Nghị định số 286/2025/NĐ-CP của Chính phủ; phổ biến và triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu còn được phổ biến và triển khai Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Lãnh đạo, chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác, thanh lý và xử lý tài sản công tại các địa phương, đơn vị.

Minh Hằng