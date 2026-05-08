Tập huấn nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Sáng 8/5, tại xã Yên Định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026 cho cán bộ cơ sở cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các xã thuộc các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa cũ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy; Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Hùng nhấn mạnh, ATTP là vấn đề cấp thiết, có tác động trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý ATTP tại cơ sở đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng xã, phường đạt tiêu chí ATTP và ATTP nâng cao.

Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, Sở Y tế Thanh Hóa đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về phân cấp quản lý ATTP và triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP giai đoạn mới.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 59,5% số xã, phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm ATTP vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp... vẫn diễn biến phức tạp. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ. Đáng chú ý, sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng cũng tạo thêm áp lực trong công tác quản lý ATTP...

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác ATTP; đồng thời được truyền đạt các chuyên đề: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; bảo đảm ATTP tại các điểm du lịch; giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Các báo cáo viên cũng gợi mở nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ATTP thời gian tới.

Đây là những nội dung hữu ích để mỗi học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà