Tập huấn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và giảm nghèo

Trong 2 ngày 6 và 7/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), công tác giảm nghèo và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ cho các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHNP tỉnh Thanh Hóa, giảng viên và các học viên dự hội nghị tập huấn.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, HTX, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Trong 5 năm, Hội đã chỉ đạo thành lập được 24 HTX, 32 tổ hợp tác, tạo việc làm cho hơn 1.500 hội viên, phụ nữ, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Đã có hơn 800 sản phẩm của phụ nữ Thanh Hóa được giới thiệu trên không gian mạng.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày (6-7/11), các học viên là chi hội trưởng, chủ mô hình HTX, kinh tế tập thể sẽ được các giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình truyền đạt 4 chuyên đề: Nâng cao năng lực cho chi hội trưởng về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể cho ban lãnh đạo, thành viên các tổ hợp tác HTX; nâng cao năng lực cho chi hội trưởng về công tác giảm nghèo; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ cho các mô hình kinh tế tập thể.

Các nội dung tập huấn sẽ góp phần định hướng, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Lê Hà