Tập huấn giảng viên nguồn canh tác lúa thân thiện với môi trường

Sáng 26/5, tại phường Hạc Thành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khóa tập huấn giảng viên nguồn ứng dụng khoa học hành vi trong tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Khóa tập huấn có sự tham gia của hơn 40 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân các cấp, lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp xã, cán bộ khuyến nông và cán bộ phụ trách nông nghiệp các cấp của hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Phan, Trưởng ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Phan, Trưởng ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết: Khóa tập huấn lần này nằm trong kế hoạch triển khai Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, Ban Quản lý Dự án - Ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Mục tiêu trọng tâm của khóa tập huấn là trang bị cho học viên về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường, kết hợp với cách tiếp cận, sử dụng khoa học hành vi nhằm thúc đẩy, thay đổi hành vi của người nông dân về canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại khoá tập huấn.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26-28/5/2026, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 trụ cột chính: giới thiệu tổng quan về Dự án giai đoạn 2026-2027; hướng dẫn 3 kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường; hướng dẫn ứng dụng khoa học hành vi trong tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, các học viên xuất sắc sẽ được chọn làm giảng viên, chuyên gia/cán bộ hỗ trợ kỹ thuật với nhiệm vụ trực tiếp tập huấn, truyền đạt kiến thức về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường tới hội viên nông dân tại cơ sở.

Hoàng Lan