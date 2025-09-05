Tập huấn chuyên sâu Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ

Chiều 5/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn chuyên sâu Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo 166 xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự và chủ trì hội nghị.

Luật PCCC&CNCH được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/11/2024 tại Kỳ họp thứ 8, là bước tiến quan trọng về nhận thức, pháp lý và tổ chức thực hiện. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH và Nghị định số 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Bộ Công an ban hành 3 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND và Kế hoạch số 78/KH-UBND để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã thông tin về tình hình, diễn biến cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, tình hình cháy, nổ trên địa bàn đã có xu hướng được kiềm chế và bớt nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Đồng chí nhấn mạnh, trong số nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, vẫn còn yếu tố chủ quan trong quá trình sản xuất và sinh hoạt. Do vậy, việc thực thi thực chất, hiệu quả pháp luật về PCCC&CNCH, tạo thói quen, ý thức và hành động của toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh chụp từ màn hình)

Lưu ý về vai trò, ý nghĩa của hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật PCCC&CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung tiếp thu, nắm vững nội dung được tập huấn, nhất là những điểm mới, thay đổi về phân công, phân cấp, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PCCC&CNCH. Thông qua đó để vận dụng có hiệu quả vào công tác PCCC tại địa phương, đơn vị mình.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau hội nghị, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND xã, phường cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật cũng như các văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành, nhất là những quy định mới; tổ chức phân công rõ trách nhiệm của phòng, ban chức năng và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác PCCC&CNCH tại đơn vị, địa phương.

Các sở, ngành chức năng, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, kiểm tra về PCCC; cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy...

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, UBND cấp xã để tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, thống kê cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, bảo đảm không để sót, lọt nhiệm vụ, đối tượng quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm khẩn trương triển khai yêu cầu 100% cơ sở giáo dục thực hiện việc giảng dạy, trang bị kiến thức, thực hành các kỹ năng về PCCC&CNCH, tuyên truyền phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi lặn cho trẻ em, học sinh, sinh viên...

Thượng tá Trần Tiến Minh, Phó trưởng Phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Tiến Minh, Phó trưởng Phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã trực tiếp phổ biến các nội dung quan trọng của Luật PCCC&CNCH cũng như các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; hướng dẫn công tác kiểm tra về PCCC, công tác PCCC&CNCH, công tác cấp phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH; công tác quản lý nhà nước về PCCC& CNCH của UBND cấp xã...

Đỗ Đức