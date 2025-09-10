Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới

Sáng 10/9, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hơn 130 công chức văn hóa, trưởng thôn, bản, người có uy tín, cộng tác viên văn hóa tại các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phát biểu khai mạc.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 10-11/9.

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; giới thiệu một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc. Đồng thời, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; kỹ năng nghiệp vụ tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua nội dung của lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những thông tin mới, tổng quan nhất về kết quả xây dựng NTM; nâng cao nhận thức, phương pháp quản lý và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận dụng vào công tác tại cơ sở.

Thùy Linh