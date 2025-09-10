(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/9, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới

Sáng 10/9, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hơn 130 công chức văn hóa, trưởng thôn, bản, người có uy tín, cộng tác viên văn hóa tại các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới

Đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phát biểu khai mạc.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 10-11/9.

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; giới thiệu một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc. Đồng thời, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; kỹ năng nghiệp vụ tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng.

Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua nội dung của lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những thông tin mới, tổng quan nhất về kết quả xây dựng NTM; nâng cao nhận thức, phương pháp quản lý và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận dụng vào công tác tại cơ sở.

Thùy Linh

Tin liên quan:
  • Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới
    Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở

    Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

  • Tập huấn cho cán bộ văn hóa làm công tác xây dựng nông thôn mới
    Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý ngành y tế

    Với mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nhân lực, đặc biệt là đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ sở y tế, tối 23/8, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) tổ chức khai giảng khoá đào tạo Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý ngành y tế (Lớp thứ nhất năm 2024). Khóa học được mở theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.


Thùy Linh

Từ khóa: Xây dựng NTM đội ngũ cán bộ Thể thao Năng lực tập huấn tổ chức Gia đình Thư viện Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app