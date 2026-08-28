Tập huấn cho các ứng viên dự thi dự án khởi nghiệp

Ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp lọt qua vòng sơ khảo Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” năm 2026.

Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp cho các nhóm dự án tham gia cuộc thi.

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” năm 2026 do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức.

Để hỗ trợ các ứng viên tham gia cuộc thi, tại lớp tập huấn, đoàn viên, thanh niên đã được hướng dẫn kỹ năng xây dựng ý tưởng, sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm khởi nghiệp, kinh doanh... Đồng thời, cùng trao đổi, chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp, bài học kinh nghiệm, từ đó tìm giải pháp và cách làm phù hợp trong quá trình khởi nghiệp.

Đại diện các nhóm thuyết trình về dự án của mình.

Hiện nay, Ban Tổ chức Cuộc thi "Dự án Khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” năm 2026 đã nhận được gần 90 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp dự thi.

10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất trong số này sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết. Ứng viên đoạt giải có cơ hội được tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, phát triển kinh doanh và kết nối các nguồn lực để phát triển ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Nguyễn Linh