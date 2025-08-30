Tạo việc làm, mang lại niềm vui tuổi xế chiều

Ở tuổi 70, bà Cù Thị Tỉnh ở thôn Thái Sơn, xã Trung Chính từng lo lắng khi không còn đủ sức theo nghề đồng áng, càng không thể có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp. Năm 2022, bà được nhận vào làm tại HTX Tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc với công việc đan đồ thủ công mỹ nghệ như sọt, giỏ, chậu song. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng ổn định, thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. “Trong những lúc nông nhàn, không có công việc thì tôi được HTX dạy cho đan lát giỏ, sọt song để trang trải cuộc sống. Chúng tôi chỉ cần mang nguyên liệu về nhà, làm được bao nhiêu sản phẩm thì được trả tiền bấy nhiêu. Nhờ công việc này mà những năm không may mất mùa, bão lũ thì gia đình tôi vẫn có nguồn thu nhập để chống đỡ”.

Người lao động cao tuổi ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lộc tìm thấy niềm vui tuổi xế chiều qua công việc đan nón.

Câu chuyện của bà Tỉnh cũng là niềm vui chung của nhiều lao động lớn tuổi ở các HTX trên địa bàn tỉnh. Từ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đến các sản xuất đồ tiểu thủ công nghiệp, các HTX không chỉ góp phần phát triển kinh tế tập thể mà còn khẳng định vai trò nhân văn khi “không bỏ quên” những người lao động ngoài độ tuổi tuyển dụng phổ biến. Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc, cho biết: “HTX của tôi hiện nay có khoảng 900 lao động thời vụ, trong số đó hầu hết là người lao động từ 50 đến 80 tuổi. Họ là những lao động lớn tuổi, đã qua độ tuổi tuyển dụng và công việc chủ yếu là làm nông. Tuy nhiên, họ có đôi tay khéo léo, kiên nhẫn, rất phù hợp với nghề đan lát. Việc tạo điều kiện cho lao động lớn tuổi không chỉ giúp HTX có nguồn nhân lực ổn định mà còn là cách giữ gìn nghề truyền thống”.

Ở xã Xuân Lập, từ xa xưa đã có nghề làm bánh lá răng bừa. Hiện nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lập với 33 thành viên, hầu hết là những người lao động lớn tuổi đã và đang gắn bó với nghề này, đang đóng vai trò trụ cột để gìn giữ và phát triển nghề. Bà Đỗ Thị Mến, 57 tuổi, thành viên HTX cho biết: “Làm bánh lá răng bừa cần sự tỉ mỉ và mất nhiều công sức. Những người lớn tuổi như chúng tôi đã quen tay, làm cẩn thận nên bánh vừa đẹp vừa dẻo. Mỗi ngày, tôi có thể gói gần 100 chiếc, thu nhập khoảng vài trăm nghìn đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng giúp chúng tôi có thêm thu nhập cải thiện đời sống”.

Để phát triển quy mô, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, HTX đã tổ chức sản xuất tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua các cửa hàng đặc sản và hội chợ. Đồng thời, năm 2020, bánh lá răng bừa của HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lập được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, qua đó càng khẳng định thêm chất lượng và uy tín của sản phẩm. Nhờ đó, hàng chục lao động lớn tuổi tại xã Xuân Lập có việc làm thường xuyên, thu nhập ngày càng được cải thiện, nhất là vào các dịp lễ, tết - mùa cao điểm tiêu thụ bánh.

Bà Mai Thị Tú, đại diện HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lập cho biết: “Nghề làm bánh lá răng bừa mất nhiều công, thu nhập lại không bằng đi làm tại các công ty nên hầu như người trẻ trong xã không mặn mà với nghề. Thế nhưng, đây lại là nghề phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm và kỹ năng của những người lớn tuổi. Vì thế, HTX chúng tôi đang nỗ lực, cố gắng phát triển quy mô HTX để có thể tạo thêm nhiều việc làm hơn cho bà con, giúp cho những người lớn tuổi vừa có thu nhập để chủ động trong cuộc sống vừa thấy được mình sống có ý nghĩa”.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song việc tạo việc làm cho lao động lớn tuổi trong các HTX vẫn còn không ít khó khăn. “Hiện nay, lao động của HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lộc chủ yếu là người lớn tuổi, tuy họ rất chăm chỉ và tỉ mỉ nhưng có những người 70 - 80 tuổi thì sức khỏe đã yếu nên năng suất không cao. Bên cạnh đó, người lao động lớn tuổi cũng khó nâng cao tay nghề để đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng của nón, vì vậy sản phẩm họ làm ra còn khá mộc mạc, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường”, chị Lê Thị Linh, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Lộc chia sẻ. Bên cạnh đó, một số HTX quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế nên chỉ tuyển dụng thời vụ; công nghệ, thiết bị còn thiếu nên chưa thể mở rộng sản xuất, tăng thêm việc làm.

Việc các HTX tại tỉnh Thanh Hóa chủ động tạo việc làm cho lao động lớn tuổi là một giải pháp nhân văn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Không chỉ mang lại thu nhập, đây còn là cách để người cao tuổi tiếp tục được lao động, cống hiến, giữ gìn nghề truyền thống và cảm nhận giá trị bản thân. Trong việc đẩy mạnh chương trình XDNTM và phát triển kinh tế tập thể, mô hình này sẽ còn phát huy vai trò quan trọng. Qua đó, mỗi HTX không chỉ là nơi sản xuất, kinh doanh mà còn là mái nhà chung của cộng đồng, nơi gắn kết các thế hệ cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài và ảnh: Phương Đỗ