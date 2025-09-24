Tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính

Với nhiều nỗ lực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đúng và trước hạn, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Linh Sơn đã bảo đảm thực hiện thông suốt các dịch vụ công và tạo lập dữ liệu mới “sống”, “sạch” cho hệ thống.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Linh Sơn.

Để đáp ứng tốt nhất công tác cải cách TTHC, kiến tạo chính quyền điện tử ngay từ cơ sở, xã Linh Sơn đã chủ động nâng cấp hệ thống mạng LAN đảm bảo đường truyền dữ liệu tốc độ cao; hệ thống máy móc, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường mạng; trang bị đầy đủ hệ thống bảng hiệu, khu vực hướng dẫn tiếp nhận các lĩnh vực TTHC; cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm đa số trẻ tuổi, năng động, ứng dụng công nghệ thông tin tốt, có kỹ năng giao tiếp và đáp ứng về trình độ chuyên môn.

Hiện nay, Trung tâm PVHCC xã Linh Sơn đang cung cấp 396 TTHC thuộc 10 lĩnh vực; niêm yết công khai TTHC, nội dung, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính tại trụ sở cơ quan để cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp biết, theo dõi và thực hiện. Bên cạnh đó, UBND xã Linh Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm PVHCC xã thường xuyên rà soát cập nhật bộ TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có chứa đựng TTHC để niêm yết công khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Từ ngày 1/7 đến 14/9, tại Trung tâm PVHCC xã Linh Sơn tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử dịch vụ công quốc gia là 658 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến một phần và toàn trình là 658 hồ sơ (đạt 100%); số hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn là 571 hồ sơ (đạt 99,24%); số hồ sơ quá hạn là 5 hồ sơ (chiếm 0,76%); 138 hồ sơ thiếu thành phần hồ sơ bổ sung trả lại (chiếm 21%). Trong gần 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp mới, UBND xã Linh Sơn không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tập thể về việc giải quyết TTHC.

Ghi nhận tại Trung tâm PVHCC xã Linh Sơn, hồ sơ được tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, số hóa trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận, hướng dẫn tỉ mỉ giúp người dân thuận tiện, nhanh chóng được giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khi sử dụng thẻ căn cước gắn chíp điện tử; đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động công dân số VNeID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như: Thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe... Đồng thời, phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình đăng ký mới quy trình phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với việc cấp tài khoản định danh cho tổ chức, đăng ký tài khoản ngân hàng đảm bảo tính hợp pháp, xác thực và minh bạch của danh tính.

Chị Lê Thị Hiền ở thôn Lê Lai cho biết: “Tôi đến Trung tâm PVHCC xã làm thủ tục khai sinh cho con, được cán bộ trung tâm tận tình hướng dẫn. Không chỉ hài lòng với sự đổi mới trong phong cách làm việc, tôi cũng rất vui vì được nhận kết quả ngay, không phải chờ đợi lâu, không phải đi lại nhiều lần”.

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC Nguyễn Thị Loan cho biết: “Để thuận tiện cho người dân thực hiện các TTHC nhanh chóng, chính xác, xã đã tăng cường cán bộ phụ trách các lĩnh vực trực tiếp hướng dẫn công dân tại trung tâm, hỗ trợ người dân một cách nhanh chóng và thông suốt. Ngoài ra, trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã cũng tích cực ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC đảm bảo giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà trong thực hiện các TTHC”.

Bài và ảnh: Linh Hương