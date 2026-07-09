Tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thời gian qua, xã Thắng Lợi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất dứa xuất khẩu tại Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành, thôn 3, xã Thắng Lợi.

Theo đó, xã Thắng Lợi tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh. Song song với cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được quan tâm thực hiện; người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và xúc tiến thương mại.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ sản xuất, diện mạo kinh tế tư nhân trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đến nay địa phương đã hình thành nhiều doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, chế biến nông sản và ngành nghề truyền thống. Không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, khu vực kinh tế tư nhân còn tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh phát triển đó là sự trưởng thành của nhiều doanh nghiệp địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Tiêu biểu là Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành. Từ một cơ sở chuyên gia công các sản phẩm như dưa chuột, ngô bao tử, dứa xuất khẩu, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và xây dựng uy tín với khách hàng. Đến nay, công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu trực tiếp; sản phẩm dứa đóng hộp của doanh nghiệp có mặt tại gần 20 thị trường quốc tế. Hiện công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động, với thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Vào cao điểm sản xuất, doanh nghiệp còn tuyển dụng thêm nhiều lao động thời vụ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn và thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho bà con trên địa bàn.

Không chỉ lĩnh vực chế biến nông sản, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường. Đến hết tháng 6/2026, toàn xã có 85 doanh nghiệp và HTX đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên cho 7.334 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, xã có 90 cơ sở sản xuất cá thể và 330 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng, cơ khí, gò hàn, sửa chữa, chế biến lâm sản, sản xuất đồ gỗ, may mặc... Những con số trên cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã vẫn còn không ít khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Một bộ phận hộ kinh doanh còn e ngại chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp do lo ngại về thủ tục hành chính, nghĩa vụ tài chính, chi phí kế toán và bảo hiểm xã hội. Các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cũng còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và chính sách thuế...

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, cho biết: “Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Xã luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh phát huy tiềm năng, thế mạnh, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân”.

Có thể thấy, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW đã và đang tạo thêm động lực để kinh tế tư nhân trên địa bàn xã Thắng Lợi phát triển mạnh mẽ hơn. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM nâng cao và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Lương Khánh