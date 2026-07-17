Khánh thành dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam giai đoạn I

Sáng 17/7, tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng, xã Yên Thọ, Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion (thuộc Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Trung Quốc) long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam (giai đoạn I).

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái cùng các đại biểu dự lễ khánh thành dự án.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khánh thành dự án.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam và Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion.

Về phía công ty có ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam cùng các đơn vị nhà thầu thi công.

Ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ khởi công, ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam cho biết: Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean tọa lạc trên địa bàn 2 xã Nông Cống và Yên Thọ thuộc tỉnh Thanh Hóa, là dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Dự án có tổng diện tích 43,8 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp khoảng 33 ha, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, dự án sẽ đạt sản lượng 170 triệu sản phẩm gốm sứ gia dụng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hằng năm vượt 200 triệu USD.

Đến nay, giai đoạn I của dự án bao gồm hệ thống nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thành, sớm hơn đúng một năm so với tiến độ đăng ký đầu tư ban đầu. Tổng vốn đầu tư thực hiện của giai đoạn I đến nay đã đạt gần 100 triệu USD, đáp ứng các điều kiện để lắp đặt 6 dây chuyền sản xuất thông minh, hiện đại.

Sau khi đi vào vận hành, giá trị xuất khẩu hằng năm của giai đoạn I dự kiến sẽ vượt 100 triệu USD. Hiện nay, công ty đang khẩn trương triển khai công tác lắp đặt thiết bị, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận hành sản xuất, phấn đấu chính thức đưa nhà máy đi vào sản xuất từ cuối tháng 8/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion, các đơn vị liên doanh cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành giai đoạn I của dự án đúng tiến độ. Đồng thời, ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là một trong những dự án FDI trọng điểm của Thanh Hóa trong lĩnh vực công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Ngay từ khi dự án được nghiên cứu đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thông qua cơ chế ưu tiên “làn xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan. Lãnh đạo tỉnh nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và chuẩn bị vận hành dự án.

Sau một năm kể từ khi được cấp phép đầu tư, mặc dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, dự án đã hoàn thành giai đoạn I, đủ điều kiện đưa vào vận hành.

Tỉnh Thanh Hóa mong Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion sẽ tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả và triển khai giai đoạn II, III theo đúng tiến độ. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu gốm sứ sản xuất tại Thanh Hóa trên thị trường quốc tế.

Để bảo đảm tiến độ các giai đoạn tiếp theo và hoạt động ổn định của giai đoạn I, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, thuế, hải quan, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường; đặc biệt tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của giấy phép môi trường, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao kỹ năng và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Các sở, ngành, UBND xã Nông Cống, UBND xã Yên Thọ và các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Sở Tài chính cùng các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng, với sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương, dự án Thung lũng Gốm sứ AseanViệt Nam sẽ trở thành hạt nhân hình thành ngành công nghiệp gốm sứ hiện đại của Thanh Hóa, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng, logistics và đóng góp vào mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc bộ, đồng thời là biểu tượng cho quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam (giai đoạn I).

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc và đi thăm nhà máy, dây chuyền sản xuất của dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam (giai đoạn I).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tham quan các sản phẩm gốm sứ của Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất gốm sứ của dự án.

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái biểu dương công ty đã quyết tâm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành giai đoạn I của dự án đúng tiến độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định và phát triển bền vững tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Đối với những kiến nghị của công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ công ty trong quá trình triển khai hoàn thiện, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp.

Lê Hợi