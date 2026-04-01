Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, chính quyền địa phương phối hợp xây dựng, tham mưu cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Sáng 1/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Tài chính đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 49/NĐ-CP. Trong đó, Bộ Công an và công an các địa phương đã chủ động, phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng chặt chẽ, khoa học, từ khâu xây dựng, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật, thông tin, tuyên truyền... Đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT, tạo điều kiện cho họ được vay vốn, tạo việc làm.

Lãnh đạo các sở, ngành và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị trực tuyến.

Từ khi thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP đến nay, các địa phương đã tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ 406.161 người CHXAPT. Hiện đang quản lý, giáo dục, giúp đỡ 174.432 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ Công an và chính quyền các địa phương đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 12.270 người CHXAPT; giới thiệu việc làm cho 314.279 người.

Trong thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, từ năm 2023 đến 31/12/2025, tổng nguồn vốn cho người CHXAPT vay đạt 1.310,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 513,5 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng nguồn vốn cho vay. Từ ngày 1/1/2026 đến 12/2/2026, các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn bổ sung cho người CHXAPT vay với tổng số tiền 164,4 tỷ đồng.

Số lượng người CHXAPT được vay vốn ưu đãi ngày càng tăng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Thông qua đó đã giúp nhiều người CHXAPT có điều kiện làm lại cuộc đời, xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ tái phạm tội.

Thông qua thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg, đã góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội giai đoạn 2020-2025 xuống dưới 2%, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, đã có 613 người CHXAPT được giới thiệu làm công nhân tại các doanh nghiệp; 568 người được hỗ trợ làm các nghề như chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng... Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho 795 người CHXAPT vay với tổng số tiền 73,88 tỷ đồng. Việc cho vay được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để sót trường hợp đủ điều kiện và không để xảy ra sai phạm.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá toàn diện kết quả triển khai Nghị định số 49/NĐ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhiều đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ cơ sở và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng...

Lãnh đạo các đơn vị thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Nghị định số 49/NĐ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg là cơ chế, chính sách, thể hiện sự nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự ti, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời. Thông qua đó góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công an và các bộ, ngành, chính quyền địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu sửa đổi Quyết định số 22/QĐ-TTg theo hướng nâng hạn mức cho vay vốn tín dụng ưu đãi và đơn giản hóa thủ tục hành chính để người CHXAPT được tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang thực sự phát huy hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở...

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xem công tác tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa. Chú trọng lãnh đạo MTTQ và các hội, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an trong cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động người CHXAPT và người dân cùng vào cuộc làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Tuyệt đối không xem nhẹ và phó mặc công tác này cho lực lượng công an.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung tuyên truyền, nhằm lan tỏa, thu hút sự quan tâm của người dân, cộng đồng xã hội tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ người CHXAPT có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích...

