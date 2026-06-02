Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 2/6, tại xã Yên Định, Đoàn kiểm tra số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã: Yên Định, Yên Phú, Yên Trường, Yên Ninh, Quý Lộc, Định Tân, Định Hòa về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp.

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của các xã đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn ra thông suốt, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo sau sáp nhập.

Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, giữa cấp xã với các cơ quan cấp trên được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các xã đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, tập trung khai thác, phát huy các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ để phát triển. Các nguồn lực được huy động và sử dụng hiệu quả cho phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng đường giao thông, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác chuyển đổi số được các xã triển khai đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ số được thực hiện thường xuyên.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; nội dung đánh giá bám sát chức năng, nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp như: khối lượng công việc sau sáp nhập tăng nhiều lần nhưng lại thiếu cán bộ, công chức, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng..., gây quá tải trong xử lý công việc. Trụ sở làm việc sau sáp nhập chưa được đầu tư tập trung, còn phân tán tại nhiều địa điểm, gây khó khăn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn lực đầu tư của các địa phương hạn chế; khả năng thu hút doanh nghiệp, dự án đầu tư quy mô lớn gặp nhiều khó khăn. Một số nhiệm vụ chuyển đổi số là lĩnh vực mới, yêu cầu chuyên môn cao, trong khi một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức và kỹ năng số; phần lớn người dân chưa tiếp cận với chuyển đổi số nên rất khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác trên môi trường mạng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, bất cập các địa phương đang gặp phải trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương xây dựng lộ trình khắc phục những khó khăn đã được chỉ rõ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định. Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng nguồn thu mang tính bền vừng; đồng thời làm tốt công tác quy hoạch và tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Công tác chuyển đổi số dù đã được những kết quả tích cực, song các địa phương cần tiếp tục quan tâm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Tố Phương