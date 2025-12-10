Tặng quà, bàn giao công trình nước sạch cho Trường Mầm non Pù Nhi

Chiều ngày 10/12, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Pù Nhi tổ chức trao tặng, bàn giao công trình nước sạch cho Trường Mầm non Pù Nhi, điểm trường bản Cơm (xã Pù Nhi).

Điểm trường hiện có 70 học sinh, 100% là con em đồng bào Mông, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Là địa bàn miền núi cao, thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt, nhiều năm qua điểm trường bản Cơm gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ học tập, chăm sóc và vệ sinh cho trẻ.

Với mong muốn cải thiện điều kiện nuôi dưỡng, học tập và phòng ngừa các bệnh liên quan đến nguồn nước, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho nhà trường.

Công trình gồm giếng khoan công nghiệp, téc chứa, máy bơm, hệ thống lọc nước RO công nghiệp; tổng giá trị 99 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của giáo viên và học sinh. Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương bày tỏ sự trân trọng, coi đây là món quà thiết thực, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao.

Nhân dịp này, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh cũng trao tặng bánh kẹo, sữa cho các cháu đang học tại điểm trường bản Cơm. Việc hỗ trợ công trình nước sạch và tặng quà thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ em nơi còn nhiều khó khăn.

Trần Hằng