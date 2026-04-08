Tăng cường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 6019/UBND-KTTC ngày 7/4/2026 về việc tăng cường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm nguồn lực, chi phí xã hội và hạn chế thất thu thuế; đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, bảo đảm thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu, nộp thuế; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ trong thanh toán, mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình sử dụng tiền mặt trong thanh toán nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức phân công, bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ phân tích, đánh giá, cảnh báo rủi ro; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của người nộp thuế trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, gia công vàng, bạc, đá quý; trên cơ sở đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử, đa dạng hóa các kênh nộp thuế trực tuyến, tạo nhiều sản phẩm, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán; hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc kết nối, trao đổi, cung cấp thông tin và đối chiếu dữ liệu giao dịch ngân hàng của tổ chức, cá nhân theo quy định, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng, chống gian lận thuế. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt của tổ chức, cá nhân.

Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ động tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi có yêu cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, đảm bảo thông tin được truyền tải rộng rãi, dễ tiếp cận đến đông đảo người dân, đặc biệt là đối với người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

