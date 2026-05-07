Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông

Sáng 7/5, Đảng bộ xã Thọ Phú đã tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06, Đề án số 01 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với cuộc vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông nông thôn; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên tinh thần Nghị quyết 12-NQ/HU, ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (cũ) và Chỉ thị số số 24-CT/TU, ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại”. Sau 3 năm triển khai thực hiện, toàn xã đã vận động 4.520 hộ dân tham gia hiến 13 ha đất, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đã được đầu tư, nâng cấp cứng hóa rải nhựa, đổ bê tông, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Phú phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn trên 67 km cần phải mở rộng. Kế thừa Nghị quyết 12 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Phú ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 26/12/2025 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thọ Phú. Thực hiện Nghị quyết số 06 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu xây dựng xã Thọ Phú đến năm 2030 trở thành xã khá của tỉnh, vì vậy việc xây dựng Đề án số 01-ĐA/ĐU, ngày 20/4/2026 về thực hiện Nghị quyết số 06 trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển đi lên của xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Xã Thọ Phú xác định nhiệm vụ chung là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạọ của cấp ủy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, hiến công trình để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn xã; phấn đấu đến năm 2027 toàn xã vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài 67.5 km, đạt tỷ lệ 100%; đến năm 2030 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao và định hướng đô thị trong tương lai; đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Thọ Phú đến năm 2030 đạt xã khá của tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, nhấn mạnh việc huy động sức dân, phát huy tinh thần chung sức để mở rộng và làm đường được xem là giải pháp có ý nghĩa quan trọng. Thống nhất chỉ đạo chung trên địa bàn toàn xã, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường: Chiều rộng mặt đường xã 7,5 m trở lên; đường thôn 6,5 m trở lên; đường ngõ xóm 4,5 m trở lên.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại

hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, đồng thời lan tỏa những cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Trung Hiếu