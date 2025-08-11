Tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/8/2025, Sở Y tế Thanh Hóa có công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya trên địa bàn tỉnh.

Bệnh Chikungunya được lây truyền trung gian qua loài muỗi Aedes

Bệnh Chikungunya là gì?

Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết).

Triệu chứng thường gặp bao gồm: sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban.

Đa số người bệnh shồi phục sau vài ngày đến một tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.

Dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng và đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.

Dịch bệnh cũng đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu, đặc biệt là tại miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya. Đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Tổ chức tốt công tác phòng, chống bệnh Chikungunya

Trước diễn biến dịch bệnh trên thế giới, ngày 9/8/2025, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh Chikungunya.

Để chủ động ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh lan truyền, bùng phát vào nước ta và tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh Chikungunya trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế đề nghị Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Chikungunya theo khuyến cáo của Bộ Y tế cho hành khách xuất, nhập cảnh và dân cư khu vực biên giới và cộng đồng.

Đối với hệ thống y tế dự phòng, tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu đặc biệt với các đối tượng đến từ các khu vực đang có dịch bệnh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh, mang véc tơ truyền bệnh để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu.

Tổ chức giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện xử lý diệt muỗi và loại bỏ loăng quăng/bọ gậy tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Chikungunya tại các cửa khẩu; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giám sát dịch, bệnh Chikungunya. Khẩn trương tổ chức in ấn, phổ biến các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng bệnh cho các đối tượng nguy cơ về phòng chống dịch bệnh Chikungunya. Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh Chikungunya. Đồng thời, thực hiện việc thông tin báo cáo về kiểm dịch y tế theo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019 của Bộ Y tế.

NM