Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy

Ngày 10/7, tại Đồn Biên phòng Tam Chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực X, Công an 8 xã biên giới và 5 đồn biên phòng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực X thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Điển hình là việc xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án chung 226-Q nhằm triệt xóa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã miền núi, biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Các lực lượng đã bắt giữ, khởi tố 19 vụ với 36 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể gần 1.000 đối tượng tại các xã miền núi, biên giới, phát hiện 84 trường hợp dương tính với ma túy để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện và quản lý theo quy định. Tang vật thu giữ gồm 50 kg ma túy đá, hơn 350 viên ma túy tổng hợp, 41 khẩu súng các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Với những thành tích đạt được, chuyên án đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương và tặng thư khen.

Ba lực lượng trao đổi các thông tin nghiệp vụ tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị liên ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ thị, của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và các đề án, quy chế phối hợp giữa các lực lượng về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. Đồng thời, duy trì cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ, tăng cường phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh; mở các đợt cao điểm kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở và địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Các đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống ma túy; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, duy trì giao ban liên ngành, nâng cao hiệu quả phối hợp và kiểm soát địa bàn.

Trương Tùng