Tăng cường năng lực tiêm chủng mở rộng tuyến cơ sở

Nhằm tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) và quản lý dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế chuyên trách tiêm chủng tại trung tâm y tế và trạm y tế trên toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc kế hoạch tăng cường TCMR do ngành y tế tỉnh triển khai với sự hỗ trợ của tuyến Trung ương và các dự án quốc tế.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, các lớp tập huấn được tổ chức thành nhiều đợt từ tháng 4 đến tháng 5/2026, với tổng số 20 lớp, dự kiến đào tạo khoảng 524 cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lê Hồng Sơn, khai mạc lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai tiêm chủng mở rộng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, chú trọng tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho trẻ sinh trong giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức chuyên môn, chương trình còn đẩy mạnh thực hành các kỹ năng như: rà soát tiền sử tiêm chủng; xác định đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều; quản lý và khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS); tổ chức tiêm bù và bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Giảng viên cập nhật kiến thức chuyên môn về triển khai công tác tổ chức tiêm chủng mở rộng và tăng cường triển khai tiêm chủng năm 2026.

Các học viên cũng được hướng dẫn quy trình bảo quản vắc xin theo dây chuyền lạnh, khám sàng lọc trước tiêm và xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo đúng quy định. Đặc biệt, nội dung thực hành trực tiếp trên hệ thống dữ liệu giúp nâng cao tính đồng bộ, chính xác trong quản lý và báo cáo.

Theo mục tiêu đề ra, chương trình hướng tới nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, giảm số ca mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa. Cụ thể, phấn đấu rà soát tiền sử tiêm chủng cho 100% trẻ sinh từ năm 2022 đến 2025; ít nhất 80% trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều được tiêm bù; trên 90% trẻ nhập học mầm non và lớp 1 được tiêm bổ sung đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa hướng tới nâng cao chất lượng công tác tiêm chủng tại tuyến cơ sở, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. Đồng thời, củng cố hệ thống tiêm chủng mở rộng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tô Hà